České beachvolejbalistky slaví největší úspěch kariéry. Ovládly turnaj v Číně

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu Davidovovou a Anhelinu Chmilovou 21:16, 17:21 a 15:13.
Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru Nils Ehlers, Lui Wüst dvakrát 15:21 a obsadili čtvrté místo.
Svozilová se Štochlovou si do time-outu vybudovaly v horku tříbodový náskok, který pak díky spolehlivé ztrátě ještě navýšily.
Ve druhém setu Češky vedly až o pět bodů a mířily k pohodlnému vítězství, jenže Ukrajinky sedmibodovou šňůrou za stavu 12:16 skóre otočily a vyrovnaly.
V tie-breaku si turnajové osmičky při českém vedení 8:6 vzaly přestávku na ošetření, ale drobné manko už nedohnaly.
Desáté nasazené Svozilová se Štochlovou vyhrály v Šang-luu všech šest zápasů, ale čtyři až v tie-breaku, navíc tři z toho nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem.
V semifinále zvítězily svěřenkyně argentinského trenéra Sebastiána Menegozza 21:13, 21:14 nad Američankami Molly Phillipsovou a Molly Shawovou, které ve čtvrtfinále vyřadily sestry Kateřinu a Annu Pavelkovy.
Sedmadvacetiletá Štochlová i o čtyři roky mladší Svozilová dosud na okruhu Beach Pro Tour slavily triumf pouze na nejnižší kategorii Futures, navíc s jinými partnerkami.
Společně byly zatím na Challenge nejlépe páté. Vítězstvím na turnaji druhé nejvyšší úrovně navázaly na březnové první místo Pavelkových z Tlaxcaly.
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