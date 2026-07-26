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Sport

České beachvolejbalistky slaví největší úspěch kariéry. Ovládly turnaj v Číně

ČTK

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu Davidovovou a Anhelinu Chmilovou 21:16, 17:21 a 15:13.

Marie-Sára Štochlová
Marie-Sára ŠtochlováFoto: Reuters
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Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru Nils Ehlers, Lui Wüst dvakrát 15:21 a obsadili čtvrté místo.

Svozilová se Štochlovou si do time-outu vybudovaly v horku tříbodový náskok, který pak díky spolehlivé ztrátě ještě navýšily.

Ve druhém setu Češky vedly až o pět bodů a mířily k pohodlnému vítězství, jenže Ukrajinky sedmibodovou šňůrou za stavu 12:16 skóre otočily a vyrovnaly.

V tie-breaku si turnajové osmičky při českém vedení 8:6 vzaly přestávku na ošetření, ale drobné manko už nedohnaly.

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Desáté nasazené Svozilová se Štochlovou vyhrály v Šang-luu všech šest zápasů, ale čtyři až v tie-breaku, navíc tři z toho nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem.

V semifinále zvítězily svěřenkyně argentinského trenéra Sebastiána Menegozza 21:13, 21:14 nad Američankami Molly Phillipsovou a Molly Shawovou, které ve čtvrtfinále vyřadily sestry Kateřinu a Annu Pavelkovy.

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Sedmadvacetiletá Štochlová i o čtyři roky mladší Svozilová dosud na okruhu Beach Pro Tour slavily triumf pouze na nejnižší kategorii Futures, navíc s jinými partnerkami.

Společně byly zatím na Challenge nejlépe páté. Vítězstvím na turnaji druhé nejvyšší úrovně navázaly na březnové první místo Pavelkových z Tlaxcaly.

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