Basketbalistky podlehly Slovensku o 22 bodů, kouč hřímal: Naše nejhorší příprava

České basketbalistky nemají před mistrovstvím Evropy ideální formu. Slovenkám podlehly v Trutnově o 22 bodů. Odvetný duel je čeká v sobotu v Praze.

Trutnov - České basketbalistky nezvládly jeden z posledních přípravných zápasů před mistrovstvím Evropy a Slovensku v Trutnově podlehly 51:73. Svěřenkyním Ivana Beneše se nedařilo v obraně ani při střelbě a po třech čtvrtinách prohrávaly o 26 bodů. Nakonec soupeřkám podlehly rozdílem 22 bodů.

Český tým táhla Kateřina Elhotová, která si připsala 19 bodů. Ke kapitánce se ale žádná ze spoluhráček nepřidala, druhá nejlepší střelkyně Alena Hanušová nasbírala osm bodů. Nedařila se střelba z dálky, Češky neproměnily ani jeden z deseti tříbodových pokusů.

"Slovenky byly lepší, dařilo se jim z venku, doplňovaly se na všech pozicích a pod košem získávaly doskoky. Nebylo to, že by nás porazily na jednom postu," zhodnotil utkání trenér Beneš. "Je to naše dosud nejhorší utkání v přípravě. Byli jsme v totálním útlumu. Naopak Slovenky předvedly výborný výkon. I ten rozdíl želbohu odpovídal tomu, co se dělo na hřišti," potvrdil.

Posila z WNBA Kia Vaughnová, která už se k týmu po čtvrtečním příletu ze zámoří připojila, zatím do hry nezasáhla. Chyběla i Karolína Elhotová, která stále léčí poraněné koleno z turnaje v Karlových Varech.

Šanci na odvetu budou mít Češky v sobotu, kdy je čeká duel se Slovenkami v Praze za zavřenými dveřmi. "Budeme muset přidat a zvednout hlavy. Tohle je nepříjemné, když se týmu stane, že dostane v přípravě od družstva, které teoreticky můžeme dostat křížem, takový příděl. Musíme se z toho oklepat, jít tvrdě dál do přípravy a věřit tomu, že máme ještě čas se zlepšit," burcoval.

Veřejnou generálkou na domácí šampionát pak bude 8. června zápas v Hradci Králové proti Chorvatsku.

Přípravné utkání basketbalistek v Trutnově:

ČR - Slovensko 51:73 (16:22, 27:39, 39:65)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 19, Hanušová 8, Burgrová 6 - Žirková 17, Oroszová 13, Bálintová 12. Fauly: 18:20. Trestné hody: 17/13 - 15/10. Trojky: 0:9. Doskoky: 40:38.