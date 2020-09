Zběsilý úprk a konec. Česká výprava nejvyšší nevylezenou horu světa nezdolala

View this post on Instagram

27.8. 🇨🇿 Aktuálně máme zprávu, že kluci včera večer (26.8.) zdárně dorazili do C1 (výška 4938m). S napětím čekáme, zda dnes ,kvůli počasí, utekli zpět do BC, či zda bojují s jedním z klíčových úseků výstupu, dlouhým ledovo-sněhovým traverzem nad C1. Na tomto místě ztroskotala poslední evidovaná britská expedice Peta Thompsona v roce 2014. 🇬🇧 We got an info, that guys successfully reached C1 (alt. 4938m) yesterday evening. In dependence on weather condition, they are actually either on way back to BC or they have taken challenge ….extra-long and dangerous ice-snow traverse up to altitude 6100m. This traverse was a stop point for last documented expedition on Muchu Chhish six years ago. Stay tuned! #muchu2020 #akuboots #ferrino #ferrinooutdoor #koprivnice #huskycz #cestajecil #adventuremenu