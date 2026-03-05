Golfistka Kousková vévodí elitnímu světovému turnaji, pomohla jí speciální podpora

Golfistka Sára Kousková je po prvním kole s náskokem dvou ran v čele turnaje Ladies European Tour v australské Magentě. Na úvod zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm pod par.
Ve státu Nový Jižní Wales se hraje druhý ze čtyř australských turnajů za sebou. Šestadvacetiletá Kousková měla na Australian Women's Classic skvělý první den, ani na jedné jamce nepřekročila par a zahrála osm birdie.
Vítězka dvou turnajů LET si vybudovala náskok dvou úderů před trojicí soupeřek na druhém místě, kterou tvoří Momoka Koboriová z Nového Zélandu, Daniela Darqueaová z Ekvádoru a domácí Australanka Kelsey Bennettová.
"Byl to opravdu dobrý den. Hodně jsem se soustředila na proces a mentální stránku hry a snažila se nepřemýšlet o výsledku. Dnes jsme byli hodně disciplinovaní v tom, jak jsme přistupovali k jednotlivým ranám, a myslím, že právě to byl klíč," uvedla v tiskové zprávě Kousková, jež na hřišti Magenta Shores cítila podporu. "Viděla jsem i české vlajky a přišel mě podpořit můj australský děda, který tady žije. To bylo opravdu moc milé a speciální," dodala.
Čtyřdenní turnaj s dotací 600.000 australských dolarů (8,9 milionu korun) rozehrály dobře také Klára Davidson Spilková a osmá žena z předchozí akce ve Wollongongu Patricie Macková, jež jsou se skóre -3 na dělené 20. pozici. Jana Melichová, která jako jediná z Češek minulý týden v Austrálii nestartovala, je zhruba v polovině výsledkové listiny na 68. pozici s jednou ranou nad par.
ŽIVĚDron z Íránu zasáhl letiště na ázerbájdžánském území, zranil dva lidi
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, píše agentura AFP s odvoláním na místní média. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí v prohlášení potvrdilo dronový útok z íránského území na Nachičevan, který podle něj zranil dva lidi.
Jak snáší miminko pobyt ve krytu? Maminka z Izraele přináší překvapivou odpověď
Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.
Sedmatřicet hodin ve vzduchu. Pumy na Írán bombardéry nesou až z USA
Mise Spojených států a Izraele proti íránskému režimu se velmi rychle proměnila v největší leteckou operaci na Blízkém východě od roku 2003, kdy začala invaze do Iráku. Kromě bojových letounů a stíhaček sehrávají v kampani Epic Fury důležitou roli bombardéry B-1 a B-2. Ty s mnohatunovým smrtonosným nákladem přilétají až z USA.
Živě: Tisková konference ke Světovému dni ledvin 2026
Skupina B. Braun CZ/SK ve spolupráci s Českou nefrologickou společností pořádá ve čtvrtek 5. března tiskovou konferenci u příležitosti Světového dne ledvin, která se bude týkat budoucnosti nefrologické péče.
Havlíček: Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit zásah USA a Izraele. Tak jako Češi
Všechny země, které se tváří jako spojenci, by měly jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s jejich úderem v Íránu tak, jako to udělala Česká republika. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě to řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Zastavit jaderný program v Íránu bylo nutné a není možné strkat hlavu do písku diskusemi o legalitě a legitimitě zásahu, míní.