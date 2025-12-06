Ostatní sporty

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

před 19 hodinami
Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl v Heerenveenu závod na 10.000 metrů a poprvé v kariéře triumfoval ve Světovém poháru.
Metoděj Jílek po triumfu v závodě na 10 000 metrů v Heerenveenu
Metoděj Jílek po triumfu v závodě na 10 000 metrů v Heerenveenu | Foto: Profimedia

Devatenáctiletý český reprezentant zajel čas 12:29,63, což je jeho nové maximum a zároveň čtvrtý výkon historie.

Rychlejší dosud byli pouze úřadující mistr světa a držitel světového rekordu na této trati Davide Ghiotto z Itálie, který se pod hranici 12 minut a 30 vteřin dostal dvakrát, a Polák Vladimir Semirunnij, jenž dnes v Nizozemsku ovládl divizi B.

V Heerenveenu doprovodili Jílka na stupně vítězů druhý Ghiotto a třetí Timothy Loubineaud z Francie, který je v čele průběžného pořadí SP. Jílek se posunul na druhé místo s odstupem jediného bodu.

Jílek a Loubineaud nastoupili spolu v páté z šesti rozjížděk a od startu atakovali čas do té doby nejrychlejšího Ghiotta.

Na čtvrtém kilometru se dostal do čela francouzský reprezentant, který v polovině listopadu na úvod SP zajel v Salt Lake City světový rekord na 5000 metrů.

V polovině trati ale Jílek Loubineauda předstihl a mířil za vítězstvím. Svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina dokázal stabilně jezdit kola pod hranicí 30 vteřin a nakonec si vylepšil osobní rekord o více než osm sekund. Druhého Ghiotta porazil o 3,74 sekundy.

Nejrychlejší čas dnes v hale Thialf zajel ruský rodák reprezentující Polsko a druhý muž z letošního MS Semirunnij, který trať zvládl v čase 12:28,05. Jílek byl na březnovém šampionátu v Hamaru třetí.

Výsledky závodů Světového poháru v rychlobruslení v Heerenveenu:

Muži - 10.000 m: 1. Jílek (ČR) 12:29,63, 2. Ghiotto (It.) 12:33,37, 3. Loubineaud (Fr.) 12:36,61.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Loubineaud 151, 2. Jílek 150, 3. Eitrem (Nor.) 145.

 
