Češi znovu vyráží na nejvyšší nevylezenou horu světa. Bém tentokrát ve výpravě chybí

Česká horolezecká výprava se v červenci pokusí o výstup na nejvyšší nevylezenou horu světa, Muču Kiš (7453 metrů). Pakistánský vrchol se Pavel Kořínek a spol. pokoušeli zdolat už před rokem, ale neuspěli. A tak do pohoří Karákóram letos zamířili znovu.

Loni v září se Pavel Kořínek, Jiří Janák a Pavel Bém museli otočit ve výšce 6500 metrů, tedy zhruba tisíc metrů pod vrcholem nejvyšší legálně dostupné nevylezené hory světa. Dál už je nepustilo počasí, kvůli kterému museli svůj projekt pro danou chvíli vzdát.

Muču Kiš Spojení "legálně dostupná" je velice podstatné. Na pomezí Bhútánu a Číny stojí ještě o pár desítek metrů vyšší hora, na jejíž vrchol rovněž lidé ještě nevylezli, ale na tu je z náboženských důvodů lezení zakázáno. A tak horolezecký svět uznává jako nejvyšší dosud nedobytý vrchol právě Muču Kiš.

"Já jsem docela náročný, takže to ze sportovního hlediska hodnotím jako neúspěšnou výpravu. Dali jsme si za cíl vylézt alespoň na hlavní hřeben, ale ani to se nám nepodařilo. Na druhou stranu jsme se dostali do míst, kde ještě nikdo nebyl, a hlavně jsme se vrátili všichni v pořádku, takže to vychází tak nějak šul nul," hodnotil po návratu výpravu její vedoucí Pavel Kořínek.

Vzhledem k tomu, že stejně jako česká výprava loni dopadli i další aspiranti o prvovýstup, Muču Kiš vydržela nezdolána až do letošního léta. A tak se Kořínek vypravil do provincie Gilgít znovu.

Společně s ním se podruhé o výstup pokusí také Jiří Janák, naopak bývalý pražský primátor Pavel Bém tentokrát ve výpravě chybí. "Nepustily ho pracovní povinnosti," vysvětluje Kořínek. Místo Béma tak horolezecké duo doplní ostřílení lezci Tomáš Petreček a Lukáš Dubský, součástí výpravy je také horolezecký matador Leoš Husták.

K pokusu o výstup na vrchol by mělo dojít v druhé polovině července, po absolvování aklimatizace, která je pro výstup alpským stylem nutná. Horolezci také doufali ve výrazně lepší lezecké podmínky než před rokem, ale v tomto ohledu si nejspíše posunem termínu ze září na červenec příliš nepomohli.

"Termín jsme změnili proto, že jsme minulý rok lezli celou dobu v ledu, což bylo dost nepříjemné, takže jsme doufali, že letos by to třeba mohlo být ve firnu. Místní nám ale říkají, že letos bylo sněhu málo, takže jsme to asi nevyhráli," vzkázal Kořínek z Karimabádu, kde se nyní výprava nachází.

Přímo pod horu se čeští horolezci přesunou kolem 10. července a zhruba do konce července mají čas na to, aby se dostali na vrchol.

"Výstup na Muču Kiš alpským stylem představuje v současném světě himálajského horolezectví unikátní výzvu. V případě úspěchu by se jednalo o mimořádný počin světových parametrů," dodává Kořínek.