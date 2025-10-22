Čeští ragbisté živí smělý cíl: účast na jedné z nejsledovanějších akcí planety

Mistrovství světa v ragby patří tradičně k nejsledovanějším sportovním akcím planety.
"Pokud tomu věříme, budeme si snít a tvrdě pracovat, tak to není nemožné. O to víc, jestli se nám podaří dostat do Championship," uvedl sportovní ředitel Roman Šuster.
"Potenciál tady je. Musí se to podpořit tvrdou prací a podporou federace, aby se tento sen jednou naplnil," doplnil.
Ragbisty navnadilo dosavadní vystoupení týmu Bohemia Rugby Warriors v Super Cupu. Tým složený z mladších hráčů, kteří se dostávají i do seniorského národního týmu, nejprve prohrál na hřišti portugalského Lusitanos 21:42, minulý víkend ale vybojoval premiérový triumf v soutěži na hřišti Romanian Wolves 39:24. V sobotu se Warriors představí v Praze proti Brusel Devils.
"Je to strašně důležité vítězství pro tým i hráče. Vydali jsme se novou cestou, začali jsme pracovat na jiném systému obrany a pozměnili i útočnou fázi," líčil trenér Jan Oswald.
"Kdybychom dostali v Portugalsku a Rumunsku nakládačku, tak těžko budeme hráčům vysvětlovat, že jsme na správné cestě. Takto je ale tým velmi dobře mentálně nastaven, že je schopný tyto těžké zápasy zvládat. Teď nás čeká zápas proti Bruselu a přistupujeme k němu úplně stejně," dodal.
Národní tým nyní působí ve třetí nejvyšší soutěži, v kategorii Trophy. Do vyšší úrovně - Championship - se chce dostat do dvou let.
"Teď už to bude matematicky velmi složité. Hrál se dvouletý cyklus, kdy jsme odehráli první ročník a jsme třetí ve skupině. Další utkání jsou na programu v listopadu, kdy nás čekají silní soupeři jako Švédsko nebo Polsko, které jsme v prvním cyklu nedokázali porazit," podotkl Schuster.
"Matematická možnost tam ještě je, ale už to nezáleží jen na nás. Teď bychom dojeli dvouletý cyklus a v roce 2027 by měl následovat jednoletý cyklus. V něm bychom se chtěli dostat do Championship," vyhlásil sportovní ředitel.
V případě postupu by se šance na účast na MS v roce 2031 zvýšila. "V Championship se umožňuje jít čtyřem týmům na mistrovství světa a pátý jde ještě do kvalifikačního procesu s ostatními regiony. Je tam tedy pět míst z osmi," objasnil Šuster.
Povzbuzením také je, že úroveň Championship už hrají čeští reprezentanti do 18 a 20 let. Díky tomu by reprezentace měla mít v budoucnu nadějnou generaci hráčů. Pomáhají i zkušenosti ze zahraničních angažmá.
"To se propisuje do týmu, který už je teď složený z mladých hráčů a prosetý zkušenostmi. Sen je pro všechny stejný. Koukáme na ty World Cupy, profesionální soutěže a všichni tam chceme být," přiznal reprezentační útočník Adam Koblic.
"Jsem rád, že máme realizák, který se o nás opravdu stará. Máme podporu, která dosud nebyla vídaná, a to nám pomáhá se zlepšovat. Ten raketový nárůst teprve začal," navnadil fanoušky.
Velké cíle mají také ženy. Chtějí usilovat o postup na olympijské hry 2028 v sedmičkovém ragby. "V rankingu jsme sedmí a hráli jsme druhým rokem Challenger Series, což je světová série. Budeme se do ní snažit znovu kvalifikovat. Velkým cílem je se dostat na olympijské hry v Los Angeles," řekl Šuster.
Příští rok oslaví ragby výročí 100 let existence na českém území. K této příležitosti se chystá i zápas s Mexikem.
"Celý jejich kontinent se připravuje na prezentaci ragby a Mexiko nám není vzdáleno v rámci tabulky ve světovém pořadí. Je to adekvátní soupeř, se kterým to bude dobrý zápas," těší se prezident České ragbyové unie Dušan Palcr.