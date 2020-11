Češi překvapili, zajeli nejrychlejší jízdu a trumfli i slavného olympijského vítěze

Tohle vypadá na parádní výsledek. V lotyšské Siguldě startuje o víkendu Světový pohár bobistů a český dvojbob řízený Dominikem Dvořákem se naladil hned první tréninkovou jízdou, v níž zajel nejrychlejší čas! Nestačil na něj ani dvojnásobný olympijský vítěz a jedenáctinásobný mistr světa Francesco Friedrich z Německa.

Máte za sebou první tři "předzávodní" měřené tréninkové jízdy nové zimy. Dařilo se vám, máte tedy úspěšně našlápnuto do sezony?

Ani v té druhé to nebylo špatné, taky jsme Franceska Friedricha předjeli. (Češi obsadili 2., respektive 3. místo - pozn. aut.) Postupně se však led ničil a zpomaloval. Trénovali jsme tady před měsícem, mám najeto, cítím se tu dobře. Ale nerad to říkám, klepu, abych druhý den neboural… Každopádně trenér říkal, že by se mu takový výsledek líbil i při závodě.

Před dvěma lety jste tu zajel váš nejlepší výsledek, čtvrté místo. Tuhle dráhu máte rád, že?

Samozřejmě se oblíbenost dráhy odvíjí od výsledků. Spíš ale na ni sedí náš dvojbob, který máme koupený od Lotyšů, než že by to byla dráha přímo pro mě. Je původem sáňkařská, ani se tu nejezdí čtyřboby. Má víc zatáček, lámou se a hned navazují, ani se to moc nerozjede, maximální rychlost někde okolo stodvaceti. Musí se tu hodně řídit, taky sklon startu nám vyhovuje.

Materiál z Lotyšska, bobové velmoci, je tedy v pohodě?

Tenhle dvojbob jezdíme už dlouho. Před olympiádou v Koreji (2018) byl nový a my jsme začali zajíždět první lepší výsledky, s ním se nám začalo dařit. Pojede pátou sezonu, je dobře zajetý, máme ho rádi. Ale Němci už mají nový a ostatní podle nich obnovují. Navíc bychom tady teď měli přímo od Lotyšů pořídit i nože.

Servis funguje?

Dělám ho já s trenérem Kupczykem. Od Němců jsme v létě zjistili informace o tvrdostech kovových podložek pod silentbloky u nožů, to je něco jako pružení v autě, na různé teploty. Doteď jsme používali moc měkké, nechal jsem udělat tvrdší, testujeme je. Bude nám je vyrábět česká firma TOS Varnsdorf.

Účast ale na úvodních závodech prořídla, že?

První odřekli už před dvěma měsíci Američané, kteří oznámili, že nepojedou první část sezony. Před dvěma týdny se přidali Kanaďané. Čekali jsme aspoň kompletní zbytek pole, jenže chybějí i Britové, ti sice mají zraněného Halla, ale ostatní nevím. Nejsou tu Nizozemci, Korejci. K tomu vypadli Rusové a Rakušan Treichl, kteří zde měli pozitivní test na covid-19, a poslali jim domů celé týmy jen proto, že s ním jeli v jednom autě. Stačí jeden z nás a jedeme taky všichni. Bereme to jako víceboj, závodíme teď nejen na bobu.

Jak vypadají v Lotyšsku bezpečnostně-hygienická opatření?

Mají dva miliony obyvatel a nízká čísla. Už před měsícem, když jsme tu trénovali, mi přišlo, že mají všechno na háku. Obchody a restaurace otevřené, všechno funguje normálně. Jenže teď přišly závody a nám nadiktovali pravidla, je toho až moc. Musíme třeba vypsat na papír u každého z našich dvou aut i místo na sedadle, kdo kde sedí, rodná čísla a telefony. Stejně usazení musíme vyjet i ven z areálu. Uvnitř se nosí roušky, v šatně vezmu helmu a musím nasadit plexisklo. A hned po dojezdu si musím nasadit roušku, pořadatel na mě řve z dvaceti metrů. Týmy bydlí odděleně, my jsme v ubytovně u jedné restaurace, pět pokojů na patře jen pro nás.

Vy už byste měl mít ale imunitu, ne?

Já měl před šesti týdny pozitivní výsledek na covid-19, mírné příznaky. Necítil jsem chuť a měl rýmu, jeden den lehce zvýšenou teplotu. Prošel jsem karanténou, měl už i tři negativní testy a pak pátý den zase pozitivní, šestnáct hodin na to negativní. Bojím se, že to je další věc, která může hrát kartami okolo výsledků. Ještě v pátek máme další testy. Zatím nás bylo sedmnáct posádek, zbylo dvanáct a můžou zase prořídnout. Ale jsem vděčný, že jsme tady a můžeme jezdit. Letos mě to opravdu baví, jsem nadšený a užívám si to.

Upravil se také program jízd?

Jezdívali jsme vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek po dvou jízdách. Teď máme úterý a čtvrtek po třech. Zbytek volno v uvozovkách nebo fyzičku, chodíme atletiku a posilovnu.

Přijeli jste autem čtyři bobisté, trenér Kupczyk a fyzioterapeut Lorenc. Jak bude vypadat nominace?

Ano, první závod pojede jako brzdař Kuba Nosek, druhý Dominik Suchý, Honza Šindelář je náhradník, ale patří do stabilní sestavy čtyřbobu, který pojede až po vánocích ve Svatém Mořici.

Kolik máte naježděno na ledu přes léto v Siguldě, Königsee a Oberhofu?

Já mám okolo čtyřiceti jízd, chyběl jsem týden v Lotyšsku. Míval jsem mezi padesáti a šedesáti. Ale druhý pilot Adam Dobeš už má skoro osmdesát, to je naopak hodně.

Nakolik vnímáte přínos nového letního trenažeru na Olympu v pražské Stromovce?

Dominik Suchý i Kuba Nosek se posunuli výrazně silově, Šindy rychlostně. Jenom já jsem trochu spadnul, trápí mě spodní záda, měl jsem výhřez plotny, pak mě zase bolela chrupavka v levém koleni ze vzpírání a k tomu ta korona. Určitě se díky trenažeru cítíme líp. Okoukali jsme styl nasakování jako Friedrich, můžu tlačit o dva tři kroky dál a naskakuju rychleji, jenom díky trenažeru. Líbí se mi a náš vzestup potvrdila i ledová dráha.

Plán sezony se upravil do dvou závodů na stejném místě, pojede se v méně lokalitách, bude se méně cestovat. Jak se vám to zamlouvá?

Mistrovství světa se z Lake Placid přesunulo do Altenbergu, to je pro nás výhoda. Máme to kousek, naopak Lake Placid naježděno ze všech drah nejmíň. Tak jsem rád. Ostatní dráhy, to je klasika, tam se jezdí pořád. Někde to jde líp, někde míň. A že někde zůstaneme déle a míň toho nacestujeme, je příjemnější. Na druhou stranu musíme být kromě tréninku a jízd pořád zavření v hotelu. Z osmnácti dnů na místě budeme třeba jen osm jezdit. Uvidíme, jak to bude pokračovat.