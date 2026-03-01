Přeskočit na obsah
1. 3.
Sport

Češi nevyzráli na Slovince ani se Satoranským. V boji o MS promarnili náskok 19 bodů

ČTK

Čeští basketbalisté podlehli v kvalifikaci mistrovství světa v Jihlavě Slovinsku 84:86 a připsali si ve čtvrtém utkání skupiny H druhou porážku.

Tomáš Satoranský v zápase Česko - Slovinsko v kvalifikaci MS 2027
Tomáš Satoranský v zápase Česko - Slovinsko v kvalifikaci MS 2027Foto: ČTK
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedli v zápase až o 19 bodů, ale nakonec nedokázali soupeři oplatit páteční vysokou porážku v Koperu 59:99.

Nejlepším českým střelcem byl opět Tomáš Kyzlink, který dal tentokrát 22 bodů.

Lídr Tomáš Satoranský, který posílil tým až v Jihlavě, si připsal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Klemen Prepelič.

Poslední dva zápasy ve skupině čekají český tým 3. července ve Švédsku a o tři dny později doma s Estonskem.

Kvalifikace MS basketbalistů 2027 - 4. kolo:

Skupina H:

Česko - Slovinsko 84:86 (27:21, 54:36, 63:63)

Sestava a body Česka: Kyzlink 22, Satoranský 15, Peterka 4, Bálint 5, Kovář 6 - Hruban 10, Samoura 11, Kříž 3, Sýkora 3, Zídek 5.

Nejvíce bodů Slovinska: Prepelič 20, Samar 15, Kroflič 14.

Fauly: 28:28. Trestné hody: 29/22 - 29/23. Trojky: 12:11. Doskoky: 37:37.

Estonsko - Švédsko 69:79 (22:23, 38:38, 55:51).

Tabulka:

1.

Slovinsko

4

3

1

372:320

7

2.

Česko

4

2

2

337:357

6

3.

Estonsko

4

2

2

343:346

6

4.

Švédsko

4

1

3

319:348

5

