Češi nevyzráli na Slovince ani se Satoranským. V boji o MS promarnili náskok 19 bodů

Čeští basketbalisté podlehli v kvalifikaci mistrovství světa v Jihlavě Slovinsku 84:86 a připsali si ve čtvrtém utkání skupiny H druhou porážku.
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedli v zápase až o 19 bodů, ale nakonec nedokázali soupeři oplatit páteční vysokou porážku v Koperu 59:99.
Nejlepším českým střelcem byl opět Tomáš Kyzlink, který dal tentokrát 22 bodů.
Lídr Tomáš Satoranský, který posílil tým až v Jihlavě, si připsal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Klemen Prepelič.
Poslední dva zápasy ve skupině čekají český tým 3. července ve Švédsku a o tři dny později doma s Estonskem.
Kvalifikace MS basketbalistů 2027 - 4. kolo:
Skupina H:
Česko - Slovinsko 84:86 (27:21, 54:36, 63:63)
Sestava a body Česka: Kyzlink 22, Satoranský 15, Peterka 4, Bálint 5, Kovář 6 - Hruban 10, Samoura 11, Kříž 3, Sýkora 3, Zídek 5.
Nejvíce bodů Slovinska: Prepelič 20, Samar 15, Kroflič 14.
Fauly: 28:28. Trestné hody: 29/22 - 29/23. Trojky: 12:11. Doskoky: 37:37.
Estonsko - Švédsko 69:79 (22:23, 38:38, 55:51).
Tabulka:
1.
Slovinsko
4
3
1
372:320
7
2.
Česko
4
2
2
337:357
6
3.
Estonsko
4
2
2
343:346
6
4.
Švédsko
4
1
3
319:348
5
ŽIVĚAmerické základny v Iráku v ohrožení. Útočí na ně proíránští militanti
Irácká militantní skupina v neděli podnikla 23 operací, včetně dronových útoků, které cílily na americké letecké základny v Iráku a okolí, uvedla agentura Reuters. Podle turecké agentury Anadolu exploze otřásly oblastí kolem americké základny v iráckém Erbílu.
Další zklamání pro Plzeň. Tři dny po vyřazení od Atén senzačně selhala v lize
Fotbalisté Plzně překvapivě prohráli ve 24. kole první ligy ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže poprvé nebodovali. Slovácko navzdory půlhodinovému oslabení zvítězilo v Karviné 2:0 a pokračuje v úniku ode dna, Olomouc doma zdolala Bohemians 1:0.
Důležitý krok k vysněnému titulu. Arsenal zvládl derby proti Chelsea
Arsenal zvítězil v anglické fotbalové lize 2:1 nad Chelsea a vede tabulku o pět bodů před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru.
Kladno má na dosah velkou metu po 13 letech. Bitva o pozice do play off se finalizuje
Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off po dlouhých 13 letech, když v utkání 50. kola extraligy porazili mistrovskou Kometu 4:2. Pardubičtí po obratu zdolali Karlovy Vary, Hradec Králové nasázel šest gólů Spartě a Liberec zase Olomouci. Plzeň přetlačila Litvínov, České Budějovice si výhrou nad Mladou Boleslaví zajistily předkolo a Třinec udolal Vítkovice.
„Jsme jako ježci.“ Země na dohled od Ruska se chystá na válku: bude to stačit?
Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 znovu otevřela staré obavy a připomněla, že historie se v tomto regionu nikdy úplně neuzavřela. Pobaltské státy proto zbrojí, cvičí a připravují se na možnost, kterou by ještě před pár lety většina Evropy považovala za nepředstavitelnou. Jak se pobaltské země připravují na možný konflikt s Ruskem?