Češi na šampionátu totálně zničili Slováky. Tohle se moc nestává, zářil trenér vítězů

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3:0 po setech 25:21, 25:14 a 25:20. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále.
České reprezentanty dnes zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72 procent.
„Na téhle úrovni se to moc nestává,“ upozornil trenér vítězů Jiří Novák.
„Proti těm trošku míň fyzicky dominantním týmům se nám hraje lépe. Příchodem Patrika Indry jsme zrychlili nahrávku do zóny jedna a dva. Trošku se to roztrhalo, ale hned se všem lépe útočilo,“ pochvaloval si kouč.
Vyrovnaná byla jen úvodní sada, v níž se dlouho skóre přelévalo bez výraznějšího vedení některého z týmů. Klíčová pasáž přišla za stavu 18:18, kdy čeští volejbalisté i díky dvěma esům blokaře Antonína Klimeše odskočili na 22:18. Slováci, kteří v neděli vzali set domácí Itálii, pak sice snížili na dvoubodový rozdíl, ale závěr setu už Češi kontrolovali.
Do druhé sady vlétli čeští volejbalisté ve velkém stylu. Dostali Slováky pod tlak a soupeř v úvodu sady vypadl z role.
Teprve za českého vedení 16:4 alespoň zkorigoval skóre ostrým servisem slovenský kapitán Jakub Ihnát, který dlouhodobě působí v elitních českých klubech. Znamenalo to snížení na 9:16, ale žádné drama se nekonalo.
Na rozdíl od zápasů s Řeckem a se Švédskem se čeští volejbalisté tentokrát vyhnuli výpadku ve třetí sadě. I tu měli pod kontrolou, od začátku vedli a nepřipustili komplikace.
„Dneska to byl od začátku do konce výkon, který jsme měli předvést první dva zápasy, nebo minimálně celé ty zápasy,“ prohlásil Novák.
„I když musím říct, že Švédové i Řekové se pak zlepšili, takže nás dostali do úzkých. Otázka je, nakolik jejich hrou a nakolik jsme my trošku polevili,“ dumal kouč.
„Když vedete o hodně, tak si občas někde něco odpustíte. Ale globálně byl ten výkon dobrý a je pro mě povzbuzením do další části,“ lebedil si český stratég.
Novákovi svěřenci, kteří hrají první velký turnaj po loňském čtvrtém místě na mistrovství světa, se ve skupině ještě utkají s favorizovanými týmy Itálie a Slovinska.
Pokud dnes večer Řekové neporazí medailisty z posledních tří ME Slovince, bude mít Česko jisté nejhůře třetí místo ve skupině.
Utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně (Itálie):
Česko - Slovensko 3:0 (21, 14, 20)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Jurkovičová (Chorv.). Čas: 79 min. Diváci: 414.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 6, Klajmon 5, Bartůněk, Vašina 13, Klimeš 9, Indra 18, libera Moník/Pavlíček - Roman, Šotola 3, Pastrňák, Svoboda 1, Benda. Trenér: Novák.
1.
Itálie
3
3
0
0
0
9:1
250:195
9
2.
Česko
3
2
1
0
0
9:3
278:249
8
3.
Slovinsko
2
2
0
0
0
6:0
156:111
6
4.
Švédsko
3
0
0
1
2
2:9
217:255
1
5.
Řecko
2
0
0
0
2
1:6
148:173
0
6.
Slovensko
3
0
0
0
3
1:9
190:256
0
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