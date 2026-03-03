Češi mají posilu, co hrála MLB. Kořeny našla u Prahy, spíš se ale naučí japonsky

Aby mohl baseballista Terrin Vavra hrát na letošním World Baseball Classic za Česko, pátral po svých kořenech u genealoga.
Osmadvacetiletý naturalizovaný Američan se zkušenostmi z MLB by nyní rád pomohl týmu trenéra Pavla Chadima k úspěchu, prestižní turnaj startuje v Tokiu ve čtvrtek.
Představitelé svazu byli s Vavrou v kontaktu několik let. O jeho účasti na WBC v českém dresu informovali na konci ledna.
Rodák z Menomonie ve Wisconsinu pátral po svých kořenech až do konce 19. století. Zjistil, že do USA přijeli jeho prapradědeček a praprababička a zbytek rodiny je pak následoval.
"Byla to docela zábava pátrat po tom s mým tátou společně, protože jsme neznali spoustu odpovědí a nevěděli spoustu věcí. Takže možnost to zpětně dohledat a pospojovat si všechny souvislosti byla prostě skvělá," pochvaluje si Vavra.
Získal rodné i úmrtní listy svých předků. "S tátou jsme dokonce jeli do okresu, kde se narodili a zemřeli naši prarodiče a praprarodiče a získali jsme všechny tyto dokumenty,“ líčí baseballista.
„Rodné listy v Česku našla ta genealogická společnost. Předci žili někde kousek za Prahou, takže všechno do sebe zapadlo. Pak se to celé zkompletovalo, poslalo se to do Major League Baseball a jsem tady," doplňuje Vavra.
Zkušený univerzál strávil několik sezon v Baltimore Orioles, kde zaznamenal 68 startů v MLB.
Dalších více než 400 duelů sehrál napříč systémem Minor League Baseball. Účast na WBC, kde Češi sehrají základní skupinu v Tokyo Dome, označil za čest.
"Myslím, že to byl jeden z hlavních hnacích motorů, proč jsem se chtěl stát součástí tohoto týmu. Být hráčem MLB je skvělé, ale tahle šance je do jisté míry výjimečnější. K něčemu takovému se dostane ještě méně kluků. Takže si toho nesmírně vážím,“ svěřuje se.
„Už jen přijet sem, zažít japonskou kulturu a poznat kulturu českých hráčů. Jsem nesmírně vděčný a je mi ctí tu být," opakuje Vavra.
Že by mohl reprezentovat Česko, ho napadlo před třemi lety, kdy Chadimův výběr hrál v prestižní soutěži poprvé. Inspirovala ho také cesta jiného naturalizovaného Američana Erica Sogarda. Chadim označil Vavru za "mladší klon" Sogarda, který nyní chybí kvůli zranění.
"Sešla se tu nejširší škála talentů, se kterou jsem se kdy setkal. Máme tu kluky ze střední školy i třicátníky. Každý se mě už na něco zeptal nebo chtěl slyšet nějaké historky. A je moc fajn se o to dělit,“ říká Vavra.
„Když vidím a slyším, jak moc baseball v Česku roste, doufám, že pomůžu tento růst udržet. Pokud se mi podaří mít vliv na rozvoj této hry v Evropě a dokážu někoho inspirovat, bude to úžasné," vypráví nadšeně.
S hráči hovoří anglicky, snaží se naučit česky některé věty. "Kluci mi pomáhají. Je to rozhodně výzva. Nějaké fráze už umím, ale asi mám větší šanci naučit se japonsky než česky,“ směje se.
"Poskytli mi spoustu rad, aby mi to co nejvíce usnadnili. Hodně mítinků a podobných věcí probíhá v češtině a oni mi je skvěle překládají. Takže když se chci na něco zeptat, vždycky mi pomůžou to pochopit," děkuje Vavra.
Češi zahájí působení ve WBC ve čtvrtek proti Jižní Koreji. Poté se utkají ve skupině C také s Austrálií, Tchaj-wanem a domácím Japonskem.
Vavra by chtěl navázal na tři roky staré vystoupení, kdy reprezentanti skončili ve skupině čtvrtí a zajistili si účast v letošním ročníku.
"Chceme na tom stavět a možná dosáhnout i větších úspěchů. Uvidíme. Všichni samozřejmě víme, že to bude těžké,“ uznává Vavra.
„Čeká nás opravdu náročná cesta, ne moc lidí od nás něco extra očekává. Ale z toho, co jsem měl možnost vidět, tým je velmi schopný," dodává.
