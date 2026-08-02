Češi a americký fotbal? Nejchytřejší spoluhráči se silnou mentalitou, líčí Texasan

Mají nůž na krku. Musí vyhrát následující dva zápasy, jinak skončí před branami play off. Pražský tým amerického fotbalu Prague Lions táhne zkušený americký quarterback Jaylon Henderson, který si angažmá v České republice nemůže vynachválit, ať už sezona dopadne jakkoliv.
Ve 29 letech je rodák z Texasu skutečný světoběžník. Americký fotbal hrál na univerzitě v San Antoniu, poté v Las Vegas, Japonsku, Německu, Francii a teď se usadil v Praze.
„Hlavní rozdíl je v architektuře a přírodě. Nikdy se neocitnu v situaci, že bych tady neměl co dělat. Lidé jsou tu přátelští a jídlo chuná skvěle. Praha je nejkrásnější město, v jakém jsem kdy žil,“ řekl Aktuálně.cz Henderson.
Týmu se ale letos nepodařilo zachytit začátek soutěže a první výhry posbíral až v posledních třech zápasech. Proto mají v EFA bilanci dvou výher a šesti porážek. I tak ale ještě můžou pomýšlet na postup do play off.
„Ukázali jsme v sezoně skvělou odolnost, čelili jsme nepřízni osudu, což nás jako tým sblížilo. Teď jen musíme zlepšit využívání šancí, které se nám v zápasech nabízejí,“ myslí si.
Tým ze Žižkova během sezony totiž postihlo zranění důležitého muže wide-receivera Williama Pattersona. Přesto Henderson věří, že urvat postup do vyřazovacích bojů ještě Prague Lions zvládnou.
„Češi mají mentalitu ´všechno nebo nic´, jsou připraveni táhnout za jeden provaz a odevzdat všechno. Čeští spoluhráči jsou navíc nejchytřejší partou kluků, v které jsem měl tu čest být,“ složil týmu poklonu Američan.
Užívá si i atmosféru, kterou mu domácí zápasy na stadionu Viktorie Žižkov přinášejí.
„Pokud rozumíte americkému fotbalu a žijete v Čechách, tak rádi zafandíte jakémukoli týmu tady. Mám pocit, že tady popularita amerického fotbalu roste a jsem rád, že jsem toho součástí,“ dodal Henderson.
V neděli od 13 hodin přivítají Prague Lions doma tým Raiders Tirol z Innsbrucku, o týden později mužstvo Frankfurt Galaxy.
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