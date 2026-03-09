Češi jasně smetli Slováky a poprvé budou bojovat o medaile

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si prakticky zajistili postup do semifinále.
Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou svěřenci kouče Jakuba Novotného usilovat poprvé o medaile z her.
Skupinu B uzavřou v úterý zápasem s favorizovanou Kanadou, kterou ještě dnes večer čeká duel s Japonskem.
Český tým se po úvodní třetině ujal vedení 2:0 a zápas zlomil dalšími čtyřmi zásahy ve druhé třetině.
Slováci se po úvodním debaklu 0:8 s Kanadou dočkali prvního gólu na turnaji až v závěrečné části, kdy zkorigovali na 1:6, Češi ale dalšími dvěma trefami výhru pojistili.
Po dvou brankách si připsali Filip Veselý, Martin Žižlavský a Radek Zelinka, o zbývající dva góly se podělili Michal Geier a Pavel Doležal.
"Byl to náš úkol, s kterým jsme sem jeli a chtěli jsme ho splnit - z prvních dvou zápasů odnést tři body a jít do semifinále. To se nám povedlo a jsem moc rád," řekl Žižlavský České televizi.
Skupinovou fázi zakončí Češi v úterý od 17:05 proti Kanadě. "Bude to mnohem rychlejší hokej. Kanada je strašně disciplinovaná. Je to jako hrát šachy - kdo udělá méně chyb, zápas se přikloní na jeho stranu," dodal Žižlavský.
Na svazích v Cortině d'Ampezzo obsadil zrakově postižený lyžař Tadeáš Kříž desáté místo v superobřím slalomu a navázal na šestou příčku ze sobotního sjezdu. Petr Drahoš mezi sedícími super-G nedokončil.
ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu
Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.
Vláda omezí oblíbené energetické dotace. Na příspěvek dosáhne mnohem méně lidí
Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale získají již jen nízkopříjmové domácnosti, oznámil v pondělí novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Letos stát uvolní na program čtyři miliardy korun.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.
„Mnozí budou překvapení.“ Politička, která měla plánovat vraždu psa svého ex, se vrací
Bývalá poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková hlásí návrat do veřejného prostoru. Z něj se v minulosti stáhla po sérii skandálů a pozastavila tehdy i své členství ve straně. Nyní se ale chystá k návratu a na sociálních sítích už šikuje své podporovatele.