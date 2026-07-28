Cenzura erotických pozic? Nesmyslná kauza, někdo si chtěl nahonit lajky, zlobí se Dusík

Bouřlivou diskuzi vyvolala sada ilustrovaných obrázků, které svým členům rozeslala Vysílací unie EBU v rámci boje proti sexualizaci a objektivizaci sportovkyň. Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu České televize, však celou kauzu považuje za nesmyslnou. "Někdo si chtěl jenom nahonit lajky," diví se novinář, jenž v komentování atletiky patří dlouhá léta k absolutní špičce.
O víkendu ČT Sport vysílala mistrovství republiky v atletice. Co všechno jste změnili? Jak doporučení EBU ovlivnila vaši přípravu na akci?
Vůbec, protože tahle kauza je naprostý nesmysl. Ta doporučení, která se nyní objevila na sítích, jsou stará čtvrt roku a celý princip řešíme už dvacet let. Někdo si teď prostě chtěl nahonit lajky a kliky na síti X a všichni se u toho najednou zbláznili. Úplně zbytečně.
Mluvíte o celém principu. To znamená, že vhodnost vysílaných záběrů řešíte průběžně?
Přesně tak. Já komentuji atletiku nějakých třicet let a z toho dvacet jsem v pozici, kdy se potkáváme, řešíme, jak se atletika má a nemá na evropské úrovni dělat. A celou dobu se tyhle věci nějakým způsobem řeší a specifikují, posouvají a vyvíjejí.
Co to znamená konkrétně?
Procházíme si některé záběry a řekneme si jo, tenhle byl blbej, na ten si dávejte pozor. Nebo naopak - tenhle se povedl, touhle cestou pojďme příště. Hodně diskuzí vzbudilo například atletické mistrovství světa v Dauhá v roce 2019, kdy tehdy byly umístěny čipy do startovacích bloků. Takže si asi umíte představit záběr šikmo nahoru mezi nohama sportovce.
A třeba s režisérem nebo kameramany jste doporučení neřešili ani v momentě, kdy jste je obdrželi?
Když to přišlo, poslal jsem jsem to poslal režisérovi, který zareagoval, že je to dobré, že to všechno mají. Ale tady fakt není co řešit. Je to kauza, která je teď naprosto uměle vytvořená jenom tím, že se k tomu někdo dostal po čtvrt roce a hodil to na síť X.
Ale i když je to staré čtvrt roku, tak by to pro vás mělo být určující, ne?
Ale tohle jsou opravdu staré poznatky, které se už deset let respektují. Je to prostě jenom o tom, že to teď někdo nakreslil. A před čtvrt rokem rozeslal v dobré víře, že když někam přijde nový kameraman, ať má nějaké vizuální vodítko.
Přitom i samy atletky se unisono shodly, že celá tato kauza je nesmyslná. Sprinterka Nikola Bendová tvrdí, že její zadek už stejně viděla celá republika a že se obává, aby brzy nedostaly skafandry.
No jasně, jak říkám: někdo na sebe chtěl upozornit - podívejte se, jaká je strašná doba, že už se nemůžou ani ukazovat hezké atletky. Ale stejně tak to platí i pro hezké atlety, protože stejně tak jako ty holky, tak i kluci můžou být pro spoustu divaček a diváků částí nejen sportovního, ale i estetického zážitku.
Navíc v přímém přenosu občas jen těžko zabráníte situaci, kdy se nejen atlet, ale i jiný sportovec nebo sportovkyně sami vystaví do neobvyklé pozice. Je to tak?
Samozřejmě. Když se můžu vyhnout nějakým záběrům typu podhledu při startu na zadek zezadu, tak to dělat budu. Jiná věc je, že každý sport je živý a nejde jen o atletiku, ale řešilo se to u plážového volejbalu, u gymnastiky a podobně. Někdy při sebelepší snaze může být záběr takový, že se na něm hráčka objeví zadkem napřed. Jenom prostě proto, že se jinak zvedla a jinak se otočila, než je normální. Nebo vzpomeňme amerického běžce Chrise Robinsona na Zlaté Tretře, kdy mu z trenýrek vypadlo něco, co nemělo. To jsou momenty, které žádný manuál nedokáže zachytit.
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