Čech sbírá nevídané výkony. Co zažil ve Rwandě, ho udivilo, na Islandu „umíral zaživa“

Už třetí rekordní projekt v říjnu dokončil bývalý mistr republiky v baseballu Jakub Žák. Milovník cestování, triatlonu a bláznivých výkonů překonal světové maximum, když za 3 dny, 6 hodin a 23 minut přeběhl Rwandu. Jeho motto? „Tvůj jediný limit je tvoje vlastní mysl.“
Normální člověk by si pravděpodobně před extrémním přeběhem odpočinul, sbíral síly. Jenže třiatřicetiletý vytrvalec z Těšan na Brněnsku to má nastavené jinak.
V týdnu před během od hranic s Burundi až k hranicím s Ugandou uplaval 20 kilometrů v jezeře Kivu a ujel 937 kilometrů na kole s převýšením 17 tisíc metrů. Celý unikátní triatlon, který měl i charitativní účel, absolvoval za 10 dní, 6 hodin a 11 minut. Na konci ještě zrychloval.
„Může se to zdát neskutečné, ale vyšlo nám všechno. Musím moc poděkovat svému týmu, bez kterého by to nebylo možné. Závěrečný běh už byl za odměnu,“ usmívá se Žák.
Drobné potíže řešil jen první den, kdy začal po třech hodinách plavání zvracet. „Přehnal jsem to se snídaní, tělo si muselo zvyknout. Potom přišla na 18. kilometru na kole neuvěřitelná bouřka, ale jinak nic vážného,“ popisuje.
Rwanda, která byla dlouho na jeho wishlistu, překonala jeho očekávání. Zejména zásluhou místních dětí zažíval nezapomenutelné okamžiky. „Všude se vyrojilo strašně moc malých, usměvavých, krásných dětí. Provázely mě na každém kroku. To byla ta energie, která mě hnala kupředu,“ vypráví.
Zprvu malým fanouškům rozdával pro vlastní potřebu nezbytné energetické gely, od týmu za to ale dostal vynadáno. „Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsem běžel s kombinézou narvanou bonbony,“ směje se Žák.
Projekt pomůže lidem i gorilám
Země tisíce kopců ho udivila tím, jak přátelská a vřelá je. „Žijí tam neskutečně milí lidé. U Rwandy je pořád zakořeněná ta šílená genocida, která tam proběhla, ale dnes je to extrémně bezpečná země. Všechno tam bylo nadstandardně komfortní. Úplně příjemně nám nebylo jen, když jsme se nacházeli na jihozápadě 200 metrů od hranice s Kongem. Tam cítíte, že se lidé chovají trošku jinak,“ popisuje muž, který v roce 2011 získal mistrovský titul v baseballu jako hráč Techniky Brno.
Jeho projekty mají obvykle i charitativní účel. Tentokrát pomohl získat prostředky na vybudování zdroje pitné vody pomáhá pro obyvatele rwandské vesnice Majyambere.
„Kdyby šlo jen o kilometry a rekordy, nedávalo by mi to dostatečný smysl,“ zdůrazňuje. Sbírka na Doniu k tomuto účelu přinesla částku přesahující 170 tisíc korun. Pitná voda přitom nepomůže jen lidem, ale i gorilám.
„Rwanda je jednou z posledních zemí, kde můžete vidět ve volné přírodě horské gorily, tak jsme chtěli pomoct i jim, protože lidi pak nemají motivaci chodit do jejich teritoria pro vodu,“ říká Žák. Zaskočil ho i vděk místních. „Až mě překvapilo, jak si Rwanďané považují toho, že se nějací Evropané rozhodnou dělat něco pro jejich zemi.“
V pořadí šlo už o třetí podobný projekt.
Na počátku stála osobní tragédie
V červnu 2021 zkompletoval velkolepou akci 10/10/10. Za deset dní zdolal v deseti evropských zemích deset polovičních Ironmanů.
Bojoval tím za zdravé srdce a uctil památku svého dědy, který v roce 2014 zemřel na srdeční selhání.
„Děda byl naprosto zdravý, velký sportovec, jednou šel do lesa na houby a už se nevrátil. Bylo mu jen 69 let. Kdyby se mu dostalo rychlé pomoci, mohl tady s námi být. Přemýšleli jsme, jak to uchopit, aby to nebyly myšlenky na smutnou tragédii, ale jak to otočit v něco dobrého. Bylo to na jeho počest,“ vysvětluje Žák.
Peníze vybral na AED přístroj na záchranu srdce a šířil osvětu prostřednictvím přednášek na základních a středních školách.
O tři roky později přeběhl Island ze severu na jih a ustanovil další rekord. Trasu dlouhou 560 kilometrů tehdy zvládl za osm dnů a šest hodin.
Tehdy svým výkonem podpořil kamaráda Honzu, který ochrnul při tragické autonehodě. Pomohl mu vybrat půl milionu korun na speciální handbike.
Peklo na Islandu a boj s egem
Island byl ale oproti Rwandě učiněné peklo. Žák ho zvládl dokončit až na třetí pokus. Poprvé si zranil koleno, o dva roky později ho divoce potrápil kotník.
„Druhý pokus byl něco neuvěřitelného. Nejhorší zážitek. To jsem opravdu umíral zaživa. Nejdřív nás chytlo šílené počasí, v červnu nasněžilo půl metru sněhu. Pořád strašně foukalo, já šel proti větru, takže kotník dostával pořád víc a víc zabrat. Nakonec mi v něm píchlo tak strašně, až jsem myslel, že mi snad noha upadne,“ vzpomíná.
Když se na Island vracel potřetí, raději to nikomu neřekl. „Jel jsem jen se třemi kamarády. Byl to boj s egem, ale povedlo se,“ podotýká.
Zatímco po Islandu neměl na další projekt myšlenky, po Rwandě je to úplně jiné. Žák nechce být konkrétní, ale nějaké nápady už v hlavě má.
„Přijde mi strašná škoda zůstávat v naší komfortní zóně. Je to možná trochu klišé, ale čím víc člověk dělá výletů mimo ni, tím víc ví, že je naživu. Stojí za to dělat tyhle kraviny, protože čas, který tu máme, je opravdu velmi krátký,“ říká český rekordman.
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