Z únorové olympiády si ještě jako teenager přivezl zlato a stříbro, do nové sezony teď Metoděj Jílek vstoupil znovu impozantně. Boří rekordy a svět rychlobruslení se strachuje, neboť i rozsah českého úkazu je pořád větší. „Soupeři věděli, že bude Metoděj ve formě, ale možná jsou překvapeni, jak velká je,“ usmívá se manažer Jan Koukal, vedoucí divize Athletes v zastupující agentuře Sportegy.
Jílek rozjel sezonu vítězstvím v závodě Světového poháru v Pekingu na pět kilometrů, kde překonal rekord dráhy. O den později získal bronz na kratší patnáctistovce.
Čas 6:00,27 na zlaté pětce v japonském Obihiru pak znamenal další rekord dráhy i osobní maximum 20letého Čecha. To vše na oválu položeném ve výšce jen 64 metrů nad mořem, což senzační výkon ještě umocňuje.
„Už v rámci kempů před sezonou to vypadalo, že je na tom opravdu dobře. Ukazuje se, že to byla pravda,“ říká Jan Koukal, Jílkův manažer z agentury Sportegy a 18násobný republikový šampion ve squashi.
V rozhovoru Koukal poodkrývá, jak olympijský šampion z Milána o své sportovní dráze přemýšlí nebo proč by na tom, že Jílek v životě neochutnal alkohol, nemělo být nic zvláštního.
Co říkáte na Jílkův start poolympijské sezony?
Zásadní je to, že olympiáda ho rozhodně neuspokojila a jeho hlad po tom, aby se zlepšoval, se nezmenšil. Naopak je ještě větší. Pořád je to mladý závodník, i jeho trenér Kalon Dobbin říkal, že má prostor se zlepšovat, tak se zlepšuje a posouvá. Pro některé jeho soupeře je nemilé překvapení, že i na tratích, kde nefiguroval mezi favority, už tam pěkně nakukuje.
Vedle dvou triumfů z pětky byl třetí a čtvrtý na patnáctistovce.
A i ve smíšené štafetě s Kateřinou Kainovou byli nahoře, skončili v Japonsku čtvrtí. Taky Martina Sáblíková říkala, že do toho vlétli neskutečně, a líbilo se jí, jak do toho šli „all in“.
Jílek přesně v tomto smyslu mluvil hned po olympijském zlatu na 10 kilometrech. Říkal, že mu rozhodně nespadne motivace. Opravdu se do tréninku opřel ještě více?
S jídlem roste chuť a Metyho baví celý ten proces. Má nastavení šampiona už při tréninku a od toho se všechno odvíjí. Že zajede rekord a získá medaili, to je super, ale je to výsledek cesty, která ho sama o sobě baví a z které neuhýbá.
Jak z pozice Jílkova manažera primárně přes PR a marketing vnímáte nárůst pozornosti vůči němu od olympiády?
Myslím, že i díky tehdejší reakci po stříbrné medaili se zapsal docela hluboko. (úsměv) Pak to tím, že v dalším závodě získal zlato, jen znásobil. Měli jsme pro něj po domluvě s Martinou připravené tričko „Golden Boy“, které mu předala přímo na dráze. Tyhle obrázky obletěly svět. V Česku ho teď zná nechci říct každý, ale doopravdy hodně lidí. Martina vyšlapala rychlobruslení cestičku a Metoděj na to navazuje. Je mladou tváří zimních sportů, kde až tolik sportovců nemáme, a může jí být snad opravdu dlouho. Dělá sport, který je založený čistě na výkonnosti, nejsou tam tak silné vnější faktory jako třeba ve sjezdovém lyžování, není tam až tolik zranění. Mety má péči o sebe pod kontrolou a věřím, že může mít velmi dlouhou kariéru na vrcholu.
Sáblíková je v tuzemsku obrovský pojem, Jílek už také olympijský vítěz. Ale jak se prodává sport, který přímo v Česku prakticky neexistuje?
Obecně je to trend, který se ze světa dostává už i k nám. Výsledky přitahují pozornost, ale pak je to o tom, jaké osobnosti jsou ti sportovci. Jaká témata mají mimo sport a jak to dokážou využít. Samotný výsledek už vám to neudělá. U Metoděje je témat plno, rezonuje i třeba silniční cyklistika, v létě zajel neuvěřitelně závod L‘Etape Czech Republic. Daří se nám u něj propojovat různé světy, a to i marketingově. On je v tomhle unikát sportovně i osobnostně.
Máte výhodu v tom, že on si ten trend, o kterém jste mluvil, sám už dlouho uvědomuje, viďte?
Ano, přitom je to pořád 20letý kluk. Co dokázal ve svém věku, je neuvěřitelné, plno věcí se musí ještě naučit. Ale je chytrý, rozumí tomu a stejně jako se posouvá ve sportu, posouvá se i ve věcech okolo. Naše role je usnadnit mu to a pomoct mu v tom.
Tím, jak vystupuje, jak mluví o tréninku nebo o svých ambicích, působí dojmem stoprocentního profesionála. Dá se srovnat s někým, s kým vaše agentura spolupracuje?
Rozhodně je absolutním profíkem, ale srovnávat bych nechtěl. Napadá mě, že Martin Fuksa je v tom hodně podobný. Nicméně když chcete být nejlepší na světě ve svém sportu, tak bych si neodvážil říct, že někdo není absolutní profík.
Zmínil jste Jílkovu reakci po stříbru z pětky v Miláně. Byla to jeho první olympijská medaile a mnoho lidí se divilo, že z ní v tu chvíli nemá radost.
A to je ten přístup šampiona. Dělá svůj sport, aby byl první, nechce být druhý. Tehdy nebyl stoprocentně spokojený s výkonem. Kdyby předvedl maximum, třeba by ani tak nevyhrál, ale v tom bylo to jeho zklamání. A přece stříbrní hokejisté se taky úplně neradují ze stříbra. Zároveň v tom možná vidím znak nové generace. Mladí sportovci se nebojí otevřeně říct, že to dělají kvůli zlatu, že chtějí vyhrávat.
Přeci jen si Jílek tehdy trochu naběhl, ne?
Slyšel jsem názory, že to byla až neúcta, že by si 19letý kluk měl stříbra vážit. Ano, naběhl si a trochu by se mu to vrátilo, kdyby pak na desítce to zlato nezískal, ale on naopak ukázal, jak se s tím dokázal poprat a posunul svůj výkon ještě dál. Zavřel ústa všem, kteří to zpochybňovali, zároveň to pomohlo celé jeho značce. Je to něco, co si lidé z té olympiády pamatují, proto se o tom teď i bavíme. Nebyl to od něj žádný kalkul, byla to přirozená autentická reakce. Pro někoho je vítězství být v nejlepší desítce, někdo to má jinak.
Nenabádá ho někdy nejbližší okolí, aby si úspěchy v reálném čase více užíval? Aby nemyslel v uvozovkách jen na to, že musí dál trénovat a být lepší?
V tom mají důležitou roli jeho tým, trenér, rodiče. A rozhodně byly momenty, kdy si to extrémně užíval. Třeba po olympiádě na univerzitním hokeji v Praze, kde se skvěle ukázalo, jak sport dokáže spojovat. Byly tam čtyři univerzity, které šly fanděním proti sobě, ale jakmile přišel na led Mety, dostalo se mu obrovských ovací od všech. Tehdy si to hrozně užil, ale prostě to stříbro se mu užívalo těžko. I když i to potom zpětně docenil.
Nakousl jste, že svým myšlením může být vyslancem nové generace. Je jím třeba i v tom, jak opakuje, že nikdy nepil žádný alkohol, což je teď u mladých lidí trendy?
Může být, ale u něj to stoprocentně není o nějakém trendu. Já obecně vnímám sportovce jako ambasadory pohybu, jako vzory pro společnost. Jestli je profesionální sport zdravý, to je na jinou debatu, ale sportovci ke svému tělu přistupují jako k nástroji, který je živí. Musí ho opečovávat a chovat se k němu dobře. Speciálně v rychlobruslení nebo v běhu, kde to zkrátka nemůžete uhrát něčím jiným, nějak technicky jako třeba ve fotbale nebo hokeji. Tělo je motor a alkohol do toho logicky vůbec nezapadá. Společnost potřebuje lidi, jako je Mety.
Protože když o tom mluví v 19 letech olympijský vítěz, tak na tom něco bude?
Přesně, otevřeně o tom mluví. Nechceme, aby všichni byli profesionální sportovci, ale mít životní styl sportovců, v tom, jak se staráte o své tělo, je strašně důležité. Kdyby o sebe takhle pečovala většina národa, bude si zdravotnictví pískat a rozpočet by byl taky šťastnější. (úsměv) V tom vnímám Metyho jako skvělého ambasadora pro mladou generaci. Takový životní styl má a to, že vyhrál olympiádu, neznamená, že z něho uhne.
Vlastně z toho vychází, že je na sport jako rychlobruslení úplně ideálním typem.
I s Martinou jsme se bavili o tom, že rozhodují naprosté detaily. To není rozdíl pěti procent, ale je to promile tady, promile támhle. Můžete vyhrát závod, anebo být čtvrtý. V mnoha směrech je to o vědě a taky o tom, co dokáže sportovec obětovat a zároveň u toho být šťastný. U Metoděje se to potkává. Nejen to, že nepije alkohol, pro něj není oběť, je to jeho životní styl a je v tom šťastný.
Ve Světovém poháru prorazil už před dvěma lety, lidé v prostředí rychlobruslení dobře znají jeho příběh s mezinárodní skupinou a to, že v Česku nedorostl. Ale nediví se pořád ostatní závodníci, že je školí právě Čech?
To víte, že ano. Nemáme na to v Česku podmínky, nemáme jediný ovál, kde by se dalo trénovat, takže Mety tráví čas mimo Česko. Hezky to řekl Petr Novák, trenér Martiny, v dokumentu Loučení královny: „Dřív se nám ostatní smáli, teď je porážíme.“ Je pro mě neuvěřitelné, že i v jiných sportech, na které nemáme podmínky, jsme v rámci jedinců schopni mít úspěšné sportovce. Mety je jeden z nich. My si to v Česku uvědomujeme a moc to nechápeme, ale když si vezmete velké týmy, jako jsou Nizozemci a další velmoci, které ty podmínky mají… Tak ti to nemůžou chápat vůbec. (úsměv) Musí je to trochu rozčilovat, že jim tam vletí někdo takový a je takhle dobrý, i když by dobrý být úplně neměl.
A už je začíná ohrožovat komplexně, ne jen na pětce a desítce.
Metoděj má obrovskou výhodu ze své minulosti na kolečkových bruslích. Odtamtud má skvělé základy pro plno věcí, dokázal to přenést na led a pořád má velký prostor se zlepšovat. Tím bronzem na patnáctistovce v Pekingu veřejnost překvapil, ale my jsme už měli z týmu nějaké indicie, že je v takové fazoně, že by mohl útočit i na medaile. Myslím, že to nebylo zdaleka jeho poslední slovo.
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