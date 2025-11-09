Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

V závěrečném duelu skupiny E se utká v pondělí s Connorem Scuttem, který prohrál v anglickém derby 3:5 s úřadujícím mistrem světa Lukem Littlerem.
Sedláček v sobotu podlehl Littlerovi 1:5 a dobře nezačal ani dnešní zápas se světovou čtyřiadvacítkou Gurneyem, který je v žebříčku o 49 míst výše než český šipkař. Hráč ze Severního Irska vedl 2:0, Sedláček ale následně vyhrál čtyři legy v řadě a nakonec zvítězil 5:3.
Do play off projdou dva nejlepší z každé čtyřčlenné skupiny. Sedláček se Scuttem se utkají v přímém souboji o postup. Littler má osmifinále jisté, Gurney se naopak v pondělí s turnajem rozloučí.
Aktuálně jediný český držitel profesionální karty PDC na Grand Slamu debutuje. Jeden z turnajů kategorie major, který se tradičně koná ve Wolverhamptonu, má dotaci 650 tisíc liber (12,4 milionu korun). Vítěz si přijde na 150 tisíc liber (4,15 milionu korun).