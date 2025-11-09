Ostatní sporty

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

ČTK Sport ČTK, Sport
před 2 hodinami
Český reprezentant Karel Sedláček ve druhém zápase na šipkařském Grand Slamu zdolal 5:3 Daryla Gurneyho a vrátil se do boje o postup do vyřazovací fáze.
Karel Sedláček
Karel Sedláček | Foto: Twitterový účet Darts News

V závěrečném duelu skupiny E se utká v pondělí s Connorem Scuttem, který prohrál v anglickém derby 3:5 s úřadujícím mistrem světa Lukem Littlerem.

Sedláček v sobotu podlehl Littlerovi 1:5 a dobře nezačal ani dnešní zápas se světovou čtyřiadvacítkou Gurneyem, který je v žebříčku o 49 míst výše než český šipkař. Hráč ze Severního Irska vedl 2:0, Sedláček ale následně vyhrál čtyři legy v řadě a nakonec zvítězil 5:3.

Do play off projdou dva nejlepší z každé čtyřčlenné skupiny. Sedláček se Scuttem se utkají v přímém souboji o postup. Littler má osmifinále jisté, Gurney se naopak v pondělí s turnajem rozloučí.

Aktuálně jediný český držitel profesionální karty PDC na Grand Slamu debutuje. Jeden z turnajů kategorie major, který se tradičně koná ve Wolverhamptonu, má dotaci 650 tisíc liber (12,4 milionu korun). Vítěz si přijde na 150 tisíc liber (4,15 milionu korun).

 
Mohlo by vás zajímat

Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

"Připomínalo to zdechlinu." Holeček s Grohem po nepříjemném objevu stoupají na Čo Oju

"Připomínalo to zdechlinu." Holeček s Grohem po nepříjemném objevu stoupají na Čo Oju

Aktivisté mohou slavit. Izraelský cyklistický tým přišel o hlavního sponzora

Aktivisté mohou slavit. Izraelský cyklistický tým přišel o hlavního sponzora
Ostatní sporty sport Obsah šipky Karel Sedláček

Právě se děje

před 1 hodinou
Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG
Fotbal

Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce a se střídajícím Adamem Karabcem prohráli 2:3 s mistrovským Paris St. Germain.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných
Zahraničí

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Sanitky odvezly jedenáct vážně poraněných cestujících, desítky lidí byly zraněny lehce.
před 2 hodinami
Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů
Tenis

Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů

Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2.
před 2 hodinami
Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci
Ostatní sporty

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

Český reprezentant Karel Sedláček ve druhém zápase na šipkařském Grand Slamu zdolal 5:3 Daryla Gurneyho a vrátil se do boje o postup.
před 3 hodinami
Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad
Česká liga

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola proti Teplicím.
před 3 hodinami

Hokejisté Sparty porazili Liberec v prodloužení a jsou druzí, rozhodl Shore

Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 35. kola extraligy Liberec 4:3 v prodloužení, připsali si pátou výhru za sebou a posunuli se na druhé místo tabulky. Mají ale odehráno víc utkání než soupeři.…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů
Praha

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
Další zprávy