Muž, který si pokazil život rasistickým vtipem na Tigera. Často kvůli tomu plakal

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno 2. 12. 2025 19:14
Jedna neuvážená věta, jeden nevhodný vtip. A život už nikdy nebyl jako předtím. Minulý týden zemřel v 74 letech golfový šampion Fuzzy Zoeller. Jeho úspěšnou kariéru ve Spojených státech do značné míry zastínil žert na adresu fenomenálního Tigera Woodse.
Fuzzy Zoeller, golf, Masters Augusta 2009
Fuzzy Zoeller, golf, Masters Augusta 2009 | Foto: Reuters

V roce 1979 si oblékl klasické zelené sako, když vyhrál slavné Masters. Navíc legendárním způsobem. Stal se dosud posledním golfistou, který v Augustě triumfoval hned při svém premiérovém startu. O pět let později slavil i s trofejí pro šampiona US Open. 

Frank Urban "Fuzzy" Zoeller Junior se ale proslavil i jinak, nešťastně. Právě na georgijském Masters v roce 1997. 

Tigeru Woodsovi, budoucí ikoně světového golfu, bylo tehdy jednadvacet let a po čtvrtém kole si šel pro svůj první titul na jednom z majorů. Také se stal prvním Afroameričanem, který něco takového dokázal. 

Zoeller to začerstva komentoval v osudovém interview pro CNN. 

"Ten malý chlapec odpaluje opravdu dobře. Umí všechno, co je potřeba k vítězství.

"Takže víte, co uděláte, až sem přijde? Poplácáte ho po zádech, poblahopřejete mu a řeknete, že příští rok tady nebude podávat smažené kuře. Je to jasné?" uvedl.

Potom luskl prsty, otočil se k odchodu a dodal: "Nebo kapustový salát, nebo co sakra podávají."

Narážel tím na místní tradici, kdy obhájce titulu v následujícím ročníku vybírá menu pro večeři šampionů. Smažené kuře je přitom v USA považováno za rasistický stereotyp na adresu Afroameričanů. 

"Zprvu mě šokovalo, že Fuzzy Zoeller pronesl tyto nešťastné poznámky. Jeho pokus o humor byl přes čáru, zklamalo mě to," reagoval Woods v prohlášení, zároveň ale svého soupeře omlouval.

"Vím, že je to vtipálek. Nakonec jsem došel k tomu, že za tím nebyla žádná osobní nevraživost vůči mně. Fuzzyho respektuji za mnoho dobrých věcí, které během své kariéry udělal pro ostatní. Vím, že se cítí zle, všichni děláme chyby, jeho omluvu jsem přijal, je čas to nechat být," dodal.

Přesto se rázem nemluvilo o ničem jiném a odsudek tehdejší americké společnosti byl bleskový.

Tehdy pětačtyřicetiletého Zoellera okamžitě opustil jeho hlavní sponzor, společnost Kmart. Sám golfista raději odstoupil z dalšího turnaje.

Když četl své prohlášení reportérům, jen stěží zadržoval slzy. "Bolí to. Já jsem ten, kdo to pokazil, a já za to budu platit cenu," podotkl.

Byla to prorocká slova.

V roce 2008 uvedl, že ho necitlivý výrok neustále pronásleduje a částečně mu pokazil život.

Zatímco před ním byl jedním z nejoblíbenějších hráčů na okruhu, po něm jeho popularita prudce klesla, s čímž se rodák z New Albany v Indianě špatně vyrovnával.

"Často jsem plakal. Mnohokrát jsem se omluvil za slova pronesená v žertu, která prostě neodrážejí to, kým jsem. Mám stovky přátel, včetně barevných lidí, kteří to dosvědčí. Přesto jsem se smířil s tím, že tato událost nikdy, nikdy nezmizí," napsal tehdy pro Golf Digest.

