Časovkářský šampion vydraží olympijskou medaili. Výtěžek dá obětem války na Ukrajině

Čtyřnásobný mistr světa v cyklistické časovce Němec Tony Martin se rozhodl vydražit svou jedinou olympijskou medaili ve prospěch obětí války na Ukrajině.

Za časovkářské stříbro z her v Londýně v roce 2012 by podle listu Bild rád získal 20.000 eur (zhruba půl milionu korun).

"Když budu jednou moct vnoučatům vyprávět, že ta medaile takhle pomohla, bude to pro mě cennější, než kdybych jim ukazoval originál," řekl Bildu Martin. Vyvolávací cena medaile je 5000 eur, dražba potrvá do 9. dubna.

Šestatřicetiletý vítěz šesti etap na Tour de France ukončil loni kariéru. Pracuje ve Švýcarsku jako pedagogický asistent v soukromé škole, která přijala 43 uprchlíků z Ukrajiny.

"Tohle je nejhorší období, co jsem kdy zažil. Díval jsem se, co nejvíc bych mohl dát, abych pomohl zmírnit to utrpení. Bylo by to víc než sportovní úspěch," uvedl Martin.