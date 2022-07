Exprostějovskou volejbalistku napadli v LA. Má poraněné oko

Bývalá prostějovská volejbalistka Američanka Kim Glassová byla napadena v centru Los Angeles. Ke stříbrné olympijské medailistce z Pekingu přiběhl muž a hodil jí železný předmět do obličeje. Sedmatřicetiletá hráčka a modelka utrpěla podle agentury AP několik zlomenin v obličeji a má poraněné oko.

Incident se stal, když šla Glassová z oběda. Muž ji podle jejích slov trefil do obličeje šroubem nebo kovovou trubkou. "Jenom se na mě podíval pěkně nenávistnýma očima. Stalo se to tak rychle. Doslova to po mně mrsknul z ulice, nebyl ani moc blízko," řekla ve videích na instagramu.

Útočníka do příjezdu policie zadrželi okolostojící lidé. Jednapadesátiletý muž byl podle policejního mluvčího obviněn z trestného činu napadení smrtící zbraní.

Glassová doufá, že bude mít zrak v pořádku. "Jen tam venku buďte v bezpečí. Při chůzi byste se neměli bát," uvedla rodačka z Los Angeles, která působila v Prostějově v sezoně 2009/10. S týmem získala extraligový titul, prvenství v poháru a zahrála si Ligu mistryň.