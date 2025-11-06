Ostatní sporty

"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

před 1 hodinou
Tříletá Maya se brzy dočká sourozence. Plážová volejbalistka Martina Nausch Sluková na svém Instagramu oznámila, že spolu s manželem Simonem Nauschem čekají miminko.
Markéta Nausch Sluková
Markéta Nausch Sluková | Foto: Vlastimil Vacek/Sport Invest

Přitom to není ještě ani rok, kdy Sluková o nenarozené dítě bohužel přišla. "Být mámou je pro mě nejvíc. Největší dar i největší zkouška. Před pár měsíci jsme na chvíli drželi i další sen, který se rozplynul dřív, než stihl vyrůst. A přesto - nebo možná právě proto - vím, jak vzácné to je. Každé ´mami´ (a že jich někdy je!). Být mámou je zázrak," napsala na jaře, kdy se musela vyrovnat s bolestnou ztrátou.

Nyní však září štěstím a spolu se svým partnerem vyhlížejí nový přírůstek do rodiny. "Ještě jedna ručička k držení, ještě jedno krásné srdce, které můžeme milovat. Děkujeme ti, živote, že nám to dovolíš," uvedla trojnásobná česká šampionka. u aktuálního snímku na Instagramu.

 
