Byla rychlá, krásná, úspěšná. Jonesová padla až na samé dno, zradil ji i její manžel

Alexander Formáček
před 2 hodinami
Na trati ničila soupeřky. Svou krásou mátla srdce mnoha mužů, možná i mužských členů z antidopingové komise - protože ke své činnosti spojené s kauzou BALCO se nakonec přiznala sama. Za lhaní o užívání zakázaných látek a krytí svého partnera Tima Montgomeryho, který falšoval šeky, si následně odseděla šest měsíců. Jonesová nyní slaví 50. narozeniny.
Když se Jonesová u soudu přiznávala k dopinkovým hříchům, po tvářích jí tekly slzy.
Když se Jonesová u soudu přiznávala k dopinkovým hříchům, po tvářích jí tekly slzy. | Foto: Reuters

Už na škole bylo patrné, že Marion je výjimečná atletka. V roce 1992 měla možnost reprezentovat USA na olympiádě, ale byla v posledním ročníku střední školy a kvůli studiu odmítla místo ve štafetě.

I když si Jonesovou pamatujeme především jako atletku, byla také prvotřídní basketbalistkou. Jako hvězdná rozehrávačka univerzitního týmu ze Severní Karolíny dovedla své spoluhráčky k vítězství v NCAA šampionátu. Nakonec se vydala na dráhu profesionální atletky.

"Jestli sním o pěti zlatých z jedné olympiády? Ó můj bože, každou hodinu z každého dne."

Takto mluvila Jonesová před olympiádou v roce 2000, konanou v Sydney. Nutno dodat, že ve své predikci nebyla úplně tak daleko od reality. Nakonec získala tři zlaté (100 m, 200 m a štafeta 4×400 m) a dvě bronzové medaile (skok do dálky a štafeta 4×100 m).

Po roce 2000 závodila dál, ačkoliv už nikdy nedosáhla podobného úspěchu. Především proto, že se jí život obrátil vzhůru nohama.

Poté, co vyšel na povrch dopingový skandál společnosti BALCO, se pozornost upřela i na Marion Jonesovou. Její tehdejší partner Tim Montgomery byl z užívání zakázaných látek usvědčen a doživotně vyloučen ze všech závodů.

Jonesová se urputně bránila a opakovaně popírala svou vinu. Když byla na tiskové konferenci tázána na toto téma, reagovala slovy: "Věřte mi! Kdybych měla pozitivní dopingový test, věděli byste o tom." V roce 2003 dokonce vypovídala pod přísahou před velkou porotou a tvrdila, že doping nikdy neužila.

Nakonec ale Marion tlak veřejnosti a médií neustála a ke svému činu se přiznala.

"Dnes tu před vámi stojím s velkým pocitem studu, protože se vám musím přiznat, že jsem zradila vaši důvěru. Přiznávám se ke dvěma bodům obžaloby za křivou výpověď federálním agentům. Zklamala jsem sebe i svou vlast," prohlásila Marion před soudem.

Důvodů, proč se nakonec přiznala, bylo více. Důkazy hrály proti ní. Jak její partner Montgomery, tak bývalý manžel C. J. Hunter byli z užívání dopingu usvědčeni.

Oba pak začali spolupracovat s policií a Hunter dokonce svědčil proti Marion - tvrdil, že ji viděl, jak si aplikuje zakázané látky. Dalším důvodem bylo, že přiznání mohlo vést k mírnějšímu trestu.

Nakonec si americká atletka odseděla šest měsíců za mřížemi. Byla nucena vrátit všechny své olympijské medaile a mezinárodní atletické federaci musela zaplatit 700 000 dolarů.

Dnes se Marion Jonesová věnuje lidem, kteří si procházejí těžkými životními chvílemi - ať už jsou to sportovci, podnikatelé, nebo běžní lidé. "Chtěla bych, aby se lidé podívali na mou životní cestu a vzali si z ní, že jedno selhání nemusí ovlivnit celý život."

Takto mluvila v rozhovoru pro Good Morning America. Alespoň částečně se tak snaží napravit morální kaňku, kterou za sebou zanechala.

 
