Byla jako písečný válečník. Sluková si barvila zuby krví a ničila soupeřky. Teď chce do semifinále

před 32 minutami

Markéta Nausch Sluková byla hlavní hrdinkou českého páru ve čtvrtečních bojích na mistrovství Evropy plážových volejbalistek.

Haag (od našeho zvláštního zpravodaje) - Tahle změna se povedla na výbornou. Zatímco v Rotterdamu se plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannnová vyloženě trápily, v Haagu s nimi hraje každý kamínek a v pátek zabojují na mistrovství Evropy o semifinále.

Zatímco po odpoledním prvním kole play off proti Ruskám Světlaně Cholominové a Naděždě Makroguzovové se Češky ještě trochu klepaly, protože postoupily do osmifinále až proměněným sedmým mečbolem, ve večerní bitvě proti Finkám Riice Lehtonenové a Niině Ahtiainenové už to byl z jejich strany senzační výkon.

"Finky jsou výborný tým. Maki ale měla nějakou sedmou rychlost. Jak jich je v autě šest, tak měla sedmou, takže tam nenechala spadnout na zem skoro nic. K tomu přidala skvělé údery. Plus jsme měly výborný servis. Finky moc nevěděly, co dělat," prohlásila Hermannová, která ještě pár hodin před tím ukazovala novinářům ruku, která se jí z vítězství 21:17 a 36:34 klepala adrenalinem.

Přesun z Rotterdamu, kde skončily druhé ve skupině, si teď nemohou vynachválit. Zatímco kurty pod palubou lodi jim neseděly, tady hrají skvěle.

"Jsem ráda, že jsme se dokázaly posbírat z toho předchozího dne. Myslím si, že tohle je takový hezký vzkaz, že jsme zpátky a že se s námi musí počítat, že patříme do špičky," culila se Nausch Sluková.

Sama si myslí, že zafungovalo kouzlo nového prostředí. "Říká se, že jak si to nastavíte v hlavě, tak to prostě je a já nechala Rotterdam v Rotterdamu a přepnula jako na úplně nový turnaj. Asi to funguje."

Od prvních bodů zápasu proti finskému páru bylo jasné, že s nimi kurt v Haagu hraje. Nausch Sluková začala ukázkovým prasátkem ze servisu a stejné štěstí měla při dalších úderech i o její o tři roky mladší parťačka.

"Je pravda, že takhle ošklivým čuníkem jsem dlouho nezačala. Říká se, že štěstí přeje připraveným, dokonce jsme se několikrát bavili o tom, jestli se to dá natrénovat. Jsou hráčky, které masírují servis blízko pásky a pak je to padesát na padesát, jestli to přeskočí na druhou stranu, ale dneska nám to hezky padalo," přiznala Nausch Sluková.

Ta oproti zápasům ve skupině ve čtvrtek na kurtu vyloženě zářila, zkazila minimum míčů a naopak byla všude, v jednu chvíli dostala míčem do obličeje tak, že jí spadla kšiltovka do písku.

"Musela jsem se smát, byla jak válečník. Maki tam házela štiky do písku, pak to zabila do kurtu, otočila se na mě a měla krvavé zuby," vyprávěla Hermannová.

Prasklý ret Nauch Slukovou zdravě naštval a teď nasazené dvojky doufají, že ani čtvrtfinále nebude konečná. V boji o poslední čtyřku ale budou muset zdolat další ruskou dvojici Jevgenije Ukolovová a Jekatěrina Birlovová, se kterými zatím oba vzájemné zápasy prohrály.

"Jedna z nich se vrací po operaci ramena. Ale určitě to nezapomněly. Byl to tým, který byl dlouhodobě ve světové špičce v tomhle složení. Myslím, že to bude otevřený boj," myslí si Nausch Sluková před čtvrtfinále, které Češky odehrají v pátek od 18:30 hodin.