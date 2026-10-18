„Byl tam každou jednu noc.“ Německou hvězdu děsil stalker, případ skončil tragicky

Už jako teenagerka byla mistryní světa. Brzy následovaly další úspěchy a Magdalena Neunerová se v biatlonem „posedlém“ Německu stala hvězdou první kategorie. Kariéru nakonec dvojnásobná olympijská vítězka uzavřela v pouhých 25 letech, což dodnes považuje za správné rozhodnutí. V době největší slávy si prošla osobním peklem.
„Mnoha lidem zvenčí se tehdy zdálo, že končit tak mladá je špatně. Já jsem ale hrdá, že jsem poslechla svůj vnitřní hlas,“ rozebírala Neunerová v nedávném rozhovoru v rámci své účasti na cyklistických závodech s charitativním podtextem.
Rodačka z Garmisch-Partenkirchenu získala dvě zlata a stříbro na olympiádě ve Vancouveru, třikrát vyhrála celkové hodnocení biatlonového Světového poháru a z mistrovství světa má ohromujících 17 medailí, z toho 12 zlatých.
„Hned po prvním zlatu jsem si uvědomila, že lidi zajímá mnohem víc než jen sportovní výsledek,“ ohlížela se zpětně Neunerová.
Před rokem v podcastu Die Gruaberin odhalila stinnou stránku své popularity. Svěřila se s problémem, který jí doslova otravoval život.
V Německu ji totiž roky pronásledoval stalker.
„Každou noc byl před mým domem a sledoval ho. Věděla jsem, že je tam každou jednu noc,“ popisovala Neunerová mrazivé zážitky.
V létě 2010 po zmíněné olympiádě ve Vancouveru se stalker dokonce pokusil vniknout do domu biatlonistky přes terasu. Odvedla ho policie, muž dostal soudní zákaz přiblížit se k oběti, ani tehdy však potíže neskončily.
„Každý den jsem od něj dostávala dopisy. Předávala jsem je policii, ale v podstatě se nic nestalo, nijak mi nepomohli. Po západu slunce jsem nevycházela z domu,“ líčila.
Trpěla poruchami spánku, pracovala s mentálním koučem. Obavy měla i na tréninkových pobytech v zahraničí, bála se chodit ven.
„Strach mi vzal neuvěřitelné množství energie do života,“ poznamenala Neunerová, která zabalila biatlonovou kariéru v březnu roku 2012.
V podcastu prozradila, že duševně nemocný muž, který ji pronásledoval, nakonec spáchal sebevraždu.
„Bylo tragické, že si vzal život. V jistém smyslu jsem s ním soucítila, ale zcela upřímně to pro mě bylo uklidňující,“ podotkla veleúspěšná německá reprezentantka.
V roce 2014 si vzala Josef Holzera, s nímž se zná od školních let, a společně vychovávají dva syny a dceru. „Prožívám teď život relativně bez strachu, překonala jsem to,“ vyprávěla vloni Neunerová.
Na dobročinné cyklistické závody, které se konaly před dvěma týdny poblíž Ditzingenu, ji pozvala další bývalá biatlonistka Simone Hauswaldová.
„I když je to silnice a já jezdím především na horském kole, spontánně jsem souhlasila. Je to pro dobrou věc a vím, že v naší společnosti je mnoho lidí, kteří to nemají jednoduché,“ vysvětlovala Neunerová, proč podpořila akci pro nemocné a sociálně znevýhodněné děti.
Těm svým se coby bývalá špičková sportovkyně snaží nabízet pestrou paletu aktivit.
„Na dovolené jsme hráli tenis, stolní tenis, chodili jsme lézt, hráli fotbal, skákali na trampolíně a jezdili na koních,“ vyjmenovala. „Dětem jsme dokonce koupili koně a teď už i já chodím na lekce ježdění,“ doplnila.
Trojnásobná nejlepší sportovkyně Německa žije v bavorské podhorské vesnici Wallgau a v únoru oslaví kulaté 40. narozeniny.
Po kariéře po vás neštěkne pes, popsala Kolocová srážku s realitou. S Maki už se baví
Pád, prohra, mráz? Žádné barbarství a konec světa, ale možnost, jak zvýšit odolnost
Výlov bez vypuštění vody. Víska na Vysočině uspořádala rybářské Slavnosti sněženek
„Tak zase za rok!“ loučí se Honza s Tomášem v ospalém nedělním ránu. Spolužáci z gymnázia se opět sešli v Urbanově na Vysočině na tradičním výlovu rybníka. Co na tom, že kvůli nedostatku vody proběhl poněkud netradičně. Ačkoli je život zavál na opačné strany republiky, každý rok se v půlce října sejdou v jejím středu. Co sem ale táhne nejen je, ale i ostatní z širokého okolí?
ŽIVĚ Rusko hlásí rozsáhlý útok dronů. V Petrohradu hořel ropný terminál
Ruská protivzdušná obrana v noci na neděli zneškodnila 1015 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, poloostrovem Krym a Černým mořem, uvedlo ráno ministerstvo obrany v Moskvě. Podle údajů ruské armády jde o jeden z nejrozsáhlejších nočních útoků od zahájení ruské války proti Ukrajině, podotkla BBC. Terčem úderu se stal v noci Petrohrad,
Nejdřív Ukrajinci, nyní i Rusové. Na východě přišla do módy zbraň z 18. století
„Abychom se ubránili ukrajinským dronům, vracíme se k technologii roku 1941, kdy nebe nad Moskvou chránily proti německým bombardérům balóny,“ říká reportér ruské televize, zatímco drží v ruce lana od balónu. Reportáž pokračuje testem, během kterého se dron zamotává do sítí, zavěšených mezi balóny.
Pastrňák opět táhl Boston za výhrou. Philadelphia i díky Čechům ukončila horor
David Pastrňák přispěl v NHL gólem a asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:1 na ledě Los Angeles. V sestavě Bruins scházel kvůli zranění Pavel Zacha.