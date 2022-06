Byl jsem zoufalý, viděl jsem černo. Teixeira popsal, co od Procházky vůbec nečekal

Brazilský veterán smíšených bojových umění s odstupem promluvil o detailech porážky s novým českým šampionem polotěžké váhy UFC Jiřím Procházkou. Glover Teixeira přiznal, že ho český bojovník překvapil a litoval jedné, nejspíš stěžejní chyby.

Tvrdě bojoval skoro celých pět kol, dostal se z mnoha těžkých situací a sám v nezapomenutelné bitvě o třináct let mladšímu Čechovi zle zatápěl.

Teixeirovi ke slavnému vítězství chybělo 28 vteřin, na body by singapurský duel ovládl, v klíčové chvíli se ale na zemi dostal do neřešitelné pozice a po krátké chvíli marného boje raději na znamení porážky zaklepal na povrch oktagonu.

Reakce na rozhodující moment duelu se různily a mnohé vyjadřovaly podiv nad tím, proč Teixeira s vidinou blížícího se konce nezkusil déle bojovat.

"Četl jsem to, prý jsem odklepal, i když mě Jiří chytil jen rukama. Ale já už neviděl žádnou cestu, jak bych mohl uniknout," vysvětlil nyní dvaačtyřicetiletý bijec.

"Byl jsem vážně zoufalý. Tohle neušlo ustát. Už jsem měl černo před očima, všechno kolem mě potemnělo. Kdybych neodklepal, ztratil bych vědomí a výsledek by byl stejný," uvedl Teixeira v podcastu Fighting Trocacao Franca.

Už před zápasem byly karty rozdané jasně: Procházka je lepší v postoji, Teixeira zase vládne na zemi svým takřka dokonalým wrestlingem. Nakonec ale český fighter překvapil a udeřil právě pomocí nejsilnější zbraně svého soka.

"Myslel jsem si, že mě může ukončit jen nějakým svým úderem nebo naskočeným kolenem. Že to dokáže na zemi, mě upřímně ani nenapadlo. Ani jsem nečekal, že by to vůbec mohl zkusit," přiznal Teixeira.

I ve dvaačtyřiceti se člověk může poučit a brazilský držitel černého pásku v jiu-jitsu uznal, že si ze zápasu odnesl cennou lekci.

"Něco takového se mi stalo poprvé v kariéře. Teď už vím, že musíte zůstat neustále ve střehu a nikdy nepodlehnout dojmu, že jste v nějakém aspektu boje lepší než váš protivník," dodal.

Teixeira si je také vědom další velké chyby, která ho pravděpodobně připravila o vítězství před limitem. V pátém kole se mu povedla kombinace ran, po níž Procházka vypadal otřeseně. Místo další salvy úderů se ale Brazilec pokusil o "gilotinu".

"Bylo to asi instinkt. Když tu situaci teď vidím, chce se mi brečet. On zrovna sklonil hlavu a do té gilotiny mi vlastně spadl sám, jinak bych ji možná ani nepoužil. Ta šance přišla, tak jsem ho chytil pod krkem a doufal, že to odklepe. Měl jsem být trpělivější," vyčítal si.

Podle svého pocitu v utkání spíše dominoval, porážka ho tak mrzela o to víc.

"V jiu-jitsu jsem vládl celý zápas, někdy jsem byl lepší i na nohou. Ale taková je realita. Jiří mě nakonec uškrtil. Bylo to podobné, jako když někdo rozdává jednu ránu za druhou, pak ho ale soupeř náhle trefí a on padne," zmínil Teixeira nevypočitatelnost bojového sportu.

Procházka po zápase popsal, jak se bál, že rozhodčí duel předčasně ukončí: