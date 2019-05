Trest za polibek. Boxer dostal stop, pokutu a musí na kurzy proti sexuálnímu harašení

View this post on Instagram

Има дни, в които ми се иска да имам вълшебната пръчка на времето, за да избирам епохата в която искам да живея. Последните дни си мисля за миналия век, който роди сексуалната революция, направи Мерилин Монро и Мадона икони на сексапила, и в който целувката беше акт на любов, приятелство и страст, а не „насилствен опит за сексуален тормоз“. Не исках да говоря по темата, защото за мен тя е по-скоро смешна, отколкото сериозна! Но не харесвам, когато хората злоупотребяват. В изявление на “Vegas Sport Daily”, разбирам, че Jenny Sushe е станала жертва, и е наранена и шокирана! Как е възможно човек, който сам си качва подобно видео, да твърди колко е наранен от него. За мен това е една шега и по-скоро комична ситуация! Иначе колкото до сушито... Всички го обичаме, но когато рибата е прясна, а оризът не е силно преварен. There are days when I really want to have a magic wand and turn back time and pick a moment in history I want to live in. Over the last few days I have been thinking of the last century, when the birth of the sexual revolution made Marilyn Monroe and Madona icons, when the kiss was an act of love, friendship and passion and not a "sexual assault". In a piece in Vegas Sports Daily I find Jenny SuShe as a victim, that she is hurt and shocked. How can someone upload a video and plead how hurt they are by it. To me it is more of a joke, a rather comical situation. When it comes to the sushi... We all love it, but only when the fish is fresh and the rice not overcooked. #KubratPulev #Pulev #Boxing #BoxingNews #JennySushe #VegasSportDaily