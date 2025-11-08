Ostatní sporty

Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Barbora Bukovská vybojovala mezi juniorkami zlatou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu. Týden po 17. narozeninách suverénně vyhrála závod v belgickém Middelkerke a vylepšila loňské evropské stříbro. Medaili přidala do sbírky, v níž má také úspěchy ze šampionátů na horských kolech.
Barbora Bukovská se zlatou medailí na krku
Barbora Bukovská se zlatou medailí na krku | Foto: ČTK

V závodu mužů do 23 let dojel Václav Ježek na pátém místě. Dvacetiletého jezdce, který ve třech posledních závodech Českého poháru dokázal v seniorské kategorii porazit osminásobného mistra republiky Michaela Boroše, dělily od medaile tři sekundy.

Bukovská, jež oslavila sedmnáctiny minulou neděli, se po startu z první řady propadla, ale po stíhací jízdě se probojovala do čela a nakonec zvítězila zcela suverénně. Druhá Nizozemka Nynke Jochemsová ztratila na talentovanou Češku po čtyřech kolech 49 sekund, bronzová Italka Nicole Azzettiová další tři vteřiny.

Po první sezoně mezi juniorkami rozšířila Bukovská svou medailovou sbírku na šest: vedle stříbra z loňského ME má stejný kov z únorového mistrovství světa, mezi juniorskými bikerkami byla druhá v shorttracku a dvakrát třetí v cross country: na evropském i světovém šampionátu.

Ačkoli jí dnes na trati v Middelkerke nevyšel start, roli favoritky nakonec splnila. Proč zpočátku zaváhala, nevěděla. "Řekla bych, že jsem se zničehonic přestala soustředit. Najednou jsem trošku vypadla, pak jsem se ale chytila a jela jsem," popsala v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky.

Na začátku druhého kola už byla v popředí. "Dojela jsem si to a pak jsem šla co nejdříve před ně," dodala nová šampionka, byť jak podotkla, na písku moc natrénováno nemá.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Middelkerke (Belgie):

Muži do 23 let: 1. Agostinacchio (It.) 53:15, 2. Haverdings (Niz.) -17, 3. De Bruyckere (Belg.) -20, …5. Ježek -23, 21. Bažant -2:19, 32. Kerl -4:36, 40. Hojka -6:43, 41. Lienert (všichni ČR) -7:19.

Juniorky: 1. Bukovská (ČR) 37:30, 2. Jochemsová (Niz.) -49, 3. Azzettiová (It.) -52, …7. Šíslová -1:22, 10. Drhová -1:38, 15. Grohová -2:18, 26. Rothbauerová (všechny ČR) -4:03.

15:00 ženy elite.

 
