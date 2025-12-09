"Budeme v Česku populárnější než tenis." Bankéř z USA chce ze Žižkova nový Green Bay

Proč jste se jako Američan a dlouholetý bankéř před dvěma lety rozhodl zachraňovat právě český klub Prague Lions?
Na konci roku 2022 jsem opustil investiční bankovnictví v Deutsche Bank, abych se mohl věnovat podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie a stavebních produktů. I když jsem věřil v tuto technologii, sektor se stal stále více politizovaným vzhledem k jeho závislosti na vládních dotacích. Chtěl jsem vybudovat něco, co by lidi spojovalo, místo aby je rozdělovalo.
Když jsem na začátku roku 2023 objevil Prague Lions, uviděl jsem vzácnou příležitost investovat v ideální moment a zachytit dlouhodobé růstové trendy. Současný stav amerického fotbalu v Evropě totiž vnímám jako analogii k počátkům Major League Soccer (MLS) v USA. Trajektorie je jasná, zejména s debutem flag fotbalu na olympijských hrách v roce 2028.
Flag fotbal je bezkontaktní variantou amerického fotbalu. Myslíte, že to pomůže i vašemu sportu?
Z historie - konkrétně z basketbalu - víme, že zařazení do olympijských her promění "americký sport" v globální. Flag se sice liší od Tackle, ale přináší obrovskou publicitu a účast pro celý ekosystém.
To ale ještě stále nevysvětluje, proč vám do oka padla právě Praha.
Praha byla ideálním místem pro investici. Je to centrální, příjemné a příznivé centrum pro podnikání. Zásadní je, že nabízí konkurenceschopnou základnu pro celoevropskou franšízu; naše režijní náklady - konkrétně nájemné, logistika cestování a provozní náklady - jsou nižší ve srovnání s týmy v západní Evropě. To nám umožňuje efektivněji využívat kapitál. Nejednalo se tedy pouze o záchranu týmu, ale o positioning organizace tak, aby mohla vést trh, který se chystá výrazně expandovat.
Česká republika je malá země s malým trhem oproti jiným evropským zemím, myslíte si, že je z hlediska sportu marketingově zajímavá třeba i pro zahraniční firmy?
Je to malá země, ale bylo by chybou dívat se na pražský trh izolovaně. Za prvé, obchodní nabídka se neomezuje pouze na toto město, jde o síť. Prague Lions jsou zakládajícím členem Evropské fotbalové aliance (EFA), která je akcionářem Evropské fotbalové ligy. Naše zájmy jsou sladěny napříč kontinentem. Když se sponzoři spojí s námi, nehledí pouze na Prahu, ale na celý náš ekosystém, který zahrnuje Velkou Británii a většinu Evropy.
Za druhé, NFL dokazuje, že velikost trhu není rozhodujícím faktorem úspěchu. Podívejte se na Green Bay Packers, Buffalo Bills nebo New Orleans Saints. Jedná se o proslulé globální značky se sídlem v metropolitních oblastech, které jsou výrazně menší než Praha. Jsou úspěšné, protože jsou součástí struktury prestižní ligy a mají vášnivé místní fanoušky. Praha nabízí stejný potenciál. Je to významné hlavní město s rozsáhlou sportovní kulturou, které je součástí celoevropské sítě.
Jak už jste zmiňoval, domácí zápasy hrajete na stadionu fotbalové Viktorky Žižkov, daří se vám zaujmout české fanoušky zvyklé spíš na klasickou kopanou?
Zaměřujeme se především na věkovou skupinu 12 až 16 let. Podobně jako v případě fotbalu v USA je dlouhodobý růst poháněn generační změnou. Když rodiny přijdou na zápas, některé z těchto dětí se stanou fanoušky na celý život. Matematicky řečeno, určité procento z nich vezme do ruky fotbalový míč a začnou hrát, čímž se rozšíří naše talentová základna, zatímco ostatní se stanou další generací kupující vstupenky.
Atmosféra je důležitá. Ve Velké Británii se říká: "Fotbal je hra pro gentlemany, kterou hrají chuligáni; ragby je hra pro chuligány, kterou hrají gentlemani." My z toho čerpáme. Lions prezentujeme jako výraznou rodinnou záležitost - intenzivní na hřišti, ale bezpečnou a přívětivou na tribunách. To je prostředí, se kterým se globální značky rády spojují.
Průměrné ligové týmy klasického fotbalu, který je v České republice jedním z nejpopulárnějších sportů, mají roční rozpočet někde kolem 150 milionů korun. Můžete alespoň rámcově nastínit, kolik stojí roční provoz vašeho klubu?
V roce 2025 jsme utratili přes 40 milionů korun. Nyní, když má EFA podíl ve vlastnictví ligy a pobídky jsou sladěny v rámci celého ekosystému, předpokládám, že investice porostou.
Jak náročné je pro sport, kterému v České republice neholduje tolik fanoušků jako těm nejsilnějším sportům typu fotbalu, hokeje nebo tenisu, sehnat sponzory?
Byla to výzva a zpětná vazba, kterou jsme dostávali, byla jednotná. Ať už zde, nebo během schůzek v USA nám hlavní partneři často říkali: "Chápeme to, vidíme růst a líbí se nám demografická skupina mladých lidí. Ale je těžké přidělit lidské a finanční zdroje na marketingovou iniciativu na jednom izolovaném trhu." Chtěli rozsah, ne jen místní tým. Proto EFA převzala vedoucí roli v lize. Přešli jsme od izolovaného místního prodeje ke koordinované sponzorské činnosti v celé Velké Británii a Evropě.
Nyní partneři nekupují jen Prahu, ale získávají přístup k jednotné síti týmů. Teď už zaznamenáváme výrazně větší zájem, protože konečně můžeme nabídnout efektivitu a dosah, což velké značky vyžadují. Přidání dalších klubů z Londýna a Milána je silným signálem, že se tato platforma ubírá správným směrem.
V Americe je NFL naprostým fenoménem a válcuje ostatní sporty v divácké pozornosti, je podle vás reálné vzbudit obdobnou pozornost i v Evropě, případně jak?
Myslím, že musíme změnit pohled na tuto věc. Nesnažíme se přebít fotbal nebo hokej v České republice. Nemyslím si, že by to bylo možné za mého života, stejně jako fotbal pravděpodobně nikdy nepřekoná americký fotbal v USA. Ale realita je taková, že to ani nepotřebujeme. V USA je fotbal nyní pátým nejpopulárnějším sportem, přesto mají týmy hodnotu miliard dolarů.
Čeho byste tedy chtěli dosáhnout?
V České republice je jasná jednička a dvojka fotbal a hokej, ale není jasný třetí hlavní sport. Tato volná pozice je pro nás perfektním cílem. V soutěži o toto místo máme výraznou výhodu: tento sport je stvořený pro televizi. Je to produkt vytvořený pro televizi, na rozdíl od plynulých sportů, jako je florbal nebo tenis. Máme důkaz, že to funguje hned za hranicemi. V Německu NFL nenahradila fotbal, ale stala se druhým nejpopulárnějším sportem v televizi mezi diváky ve věku 14 až 49 let. To je náš plán. Nebojujeme o minulost, ale o budoucnost sportovní zábavy.
Jací jsou podle vás Češi fanoušci amerického fotbalu, rozumí mu?
Čeští fanoušci mnoho lidí překvapují. Mnozí z nich hře velmi dobře rozumí. Někteří dokonce lépe než příležitostní fanoušci v USA. Myslím, že to souvisí s kulturním oceněním strategie. Češi oceňují hry jako šachy a americký fotbal je velmi podobný. Je to hra specializovaných rolí, lstí a přechytračování soupeře. V evropském fotbale také pozorujeme trend, kdy se standardní situace stávají stále důležitější pro úspěch. Americký fotbal je v podstatě hra neustálých standardních situací a tato taktická hloubka zde opravdu rezonuje. Ale nejvíce oceňuji jejich otevřenost. I nováčci, kteří neznají všechna pravidla, si užívají atmosféru a vracejí se, protože je to zábavný, přátelský a jiný zážitek.
V minulé sezoně jste skončili ve své divizi druzí, co vám chybí k tomu, abyste se posunuli výkonnostně ještě výš? Je potřeba dotáhnout ještě lepší hráče? Nebo ještě zvýšit rozpočet?
Posun ze statistiky 1:11 na 7:5 na zápasy, druhé místo v divizi a pouhá jedna výhra od play off byl obrovský úspěch. Jsem nesmírně hrdý na všechny v organizaci Lions, kteří tento obrat umožnili. Nyní děláme to, co dělají úspěšné týmy. Chceme si udržet naše nejlepší talenty a zároveň přivést klíčové posily - a v tom máme jedinečnou výhodu. Praha se prodává sama. Hráči a trenéři chtějí v tomto městě žít a pracovat.
Pokud jim poskytneme profesionální organizaci, kterou mohou nazývat domovem, můžeme přilákat špičkové talenty, o které se jiné trhy perou. Právě tato kombinace - město světové úrovně a profesionální infrastruktura - udělá z Prague Lions dominantní sílu v kontinentální soutěži.