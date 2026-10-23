Budeme hrát ve Stalingradu? Retro logo týmu spustilo lavinu, prý připomíná nacisty

Tým amerického fotbalu Atlanta Falcons ze slavné ligy NFL je na sociálních sítích terčem vtipů. Představil totiž retro logo, které mnohým připomíná symboliku nacistického Německa.
Klub logo představil ve středu k příležitosti nedělního zápasu proti San Franciscu, kde Falcons nastoupí v retro úborech.
Příspěvek s černým sokolem z profilu na červeném pozadí s pruhy, béžovými, zlatými a jedním černým, však vyvolal nežádoucí asociace.
Jelikož mnohým fanouškům amerického fotbalu logo připomnělo nacistickou orlici, pod příspěvkem na X a dalších sociálních sítích se objevil nespočet posměšných reakcí plných zjevných odkazů na druhou světovou válku:
„Musím říct, že jsem nečekal, že se dnes ráno probudím a zjistím, že se Atlanta Falcons chystají napadnout Polsko.“
„V blitzkriegu jsou Falcons nejlepší v lize.“
„Čekají nás venkovní zápasy Dunkerku, Normandii a Stalingradu.“
„Teď už jen stačí, aby najali Franka Reicha (trenér v NFL, pozn.), a bude to kompletní.“
Na další reakce se můžete podívat v galerii výše.
Falcons tuto vlnu odmítají komentovat. Upozornili jen, že nejde o nové logo týmu. Hráči ho budou nosit jen v nadcházejícím utkání proti San Franciscu. Půjde o retro akci, kterou klub pořádal i v minulosti.
Černý sokol, který teď u mnohých budí tolik údivu, je s Falcons spjatý už od založení klubu v 60. letech. Logo s jednou obměnou vydrželo až do roku 2002, kdy přebral štafetu modernější a barevnější design.
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