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Sport

Budeme hrát ve Stalingradu? Retro logo týmu spustilo lavinu, prý připomíná nacisty

Sport
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Tým amerického fotbalu Atlanta Falcons ze slavné ligy NFL je na sociálních sítích terčem vtipů. Představil totiž retro logo, které mnohým připomíná symboliku nacistického Německa.

Ravens Falcons Football
Jake Matthews z týmu Atlanta FalconsFoto: CTK – Mike Stewart
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Současné logo Falcons, které klub používá od roku 2003.
Fanoušci se na účet Falcons baví úpravami fotek: Fiktivní kniha Vzestup a pád ptačí říše
Staré logo klubu Atlanta Falcons na pruhovaném pozadí
Fanoušci se na účet Falcons baví úpravami fotek: Adolf Hitler v klubové čepici
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7 fotografií

Klub logo představil ve středu k příležitosti nedělního zápasu proti San Franciscu, kde Falcons nastoupí v retro úborech.

Příspěvek s černým sokolem z profilu na červeném pozadí s pruhy, béžovými, zlatými a jedním černým, však vyvolal nežádoucí asociace.

Jelikož mnohým fanouškům amerického fotbalu logo připomnělo nacistickou orlici, pod příspěvkem na X a dalších sociálních sítích se objevil nespočet posměšných reakcí plných zjevných odkazů na druhou světovou válku:

„Musím říct, že jsem nečekal, že se dnes ráno probudím a zjistím, že se Atlanta Falcons chystají napadnout Polsko.“

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„V blitzkriegu jsou Falcons nejlepší v lize.“

„Čekají nás venkovní zápasy Dunkerku, Normandii a Stalingradu.“

„Teď už jen stačí, aby najali Franka Reicha (trenér v NFL, pozn.), a bude to kompletní.“

Na další reakce se můžete podívat v galerii výše.

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Falcons tuto vlnu odmítají komentovat. Upozornili jen, že nejde o nové logo týmu. Hráči ho budou nosit jen v nadcházejícím utkání proti San Franciscu. Půjde o retro akci, kterou klub pořádal i v minulosti.

Černý sokol, který teď u mnohých budí tolik údivu, je s Falcons spjatý už od založení klubu v 60. letech. Logo s jednou obměnou vydrželo až do roku 2002, kdy přebral štafetu modernější a barevnější design.

Současné logo Falcons, které klub používá od roku 2003.
Současné logo Falcons, které klub používá od roku 2003.Foto: sportslogos.net
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