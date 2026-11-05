Bublina není třeba, ale na bolest pozor. Nemusí se vydržet všechno za každou cenu

Stačí špatný došlap, souboj o míč nebo několik týdnů trénování přes bolest. Dětský sport přináší radost, kondici a sebevědomí, ale také úrazy. Dobrou zprávou je, že jejich riziko lze snížit. Na co by si měli dát pozor rodiče fotbalistů, hokejistů, gymnastů, běžců i dalších mladých sportovců je tématem dalšího dílu projektu Generace bez pohybu, který připravuje deník Aktuálně.cz.
Nejprve pár čísel. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaznamenala v loňském roce 232 tisíc dětí do 18 let, které byly ošetřeny po různých úrazech.
13 330 dětských pacientů bylo hospitalizovaných kvůli úrazu. Náklady na léčbu dětských úrazů činily zhruba 973 milionů korun.
Počet ošetřených dětí mezi roky 2021 a 2025 vzrostl podle dat VZP o 30 procent Tato data zahrnují veškeré dětské úrazy, nejen ty ze sportovních kolbišť, ale i z domova nebo z chůze do školy.
Nicméně žebříček nejčastějších druhů poranění v dětském mládežnickém sportu existuje. Tady je pořadí první pětky se stručným návodem, co s tím.
1. Podvrtnutý kotník
Stačí doskok po hlavičce, prudká změna směru nebo došlap na nohu soupeře. Kotník se vytočí, objeví se bolest a během chvíle může začít otékat. Podvrtnutí hlezenního kloubu patří k typickým zraněním v běžeckých a míčových sportech, například ve fotbale, basketbalu nebo volejbalu.
Při podvrtnutí dochází k poškození vazů, které stabilizují kloub. Lehčí poranění může znamenat krátkou pauzu, závažnější však vyžaduje odborné vyšetření a delší rehabilitaci. Nedoléčené zranění navíc může zvyšovat riziko opakovaného podvrtnutí a pocitu nestability.
Prevence: zařazovat dynamické rozcvičení, balanční cvičení a nácvik bezpečných doskoků. Rozvíjet sílu svalů dolních končetin a stabilitu kotníků. Používat vhodnou sportovní obuv a kontrolovat povrch hřiště.
2. Pochroumané koleno
Koleno je při sportu vystaveno velkým silám. Prudké brzdění, změna směru, dopad po výskoku nebo kontakt se soupeřem mohou způsobit pohmoždění, poranění vazů i další vážnější zranění.
U dospívajících sportovců se může objevit také přetěžovací bolest v oblasti čéšky nebo pod ní. Typickým příkladem je Osgoodova-Schlatterova nemoc, při které bývá bolestivá oblast úponu pod čéškou. Potíže se často objevují v období růstu a při běhání, skákání nebo kopání do míče.
Závažnější poranění představuje například poškození předního zkříženého vazu. Riziko souvisí mimo jiné s prudkou změnou směru, nekontrolovaným doskokem nebo kontaktem s jiným hráčem.
Prevence: důležitý je pravidelný trénink techniky brzdění, změn směru a doskoků. Součástí přípravy by měla být také přiměřená silová cvičení, rovnováha a rozvoj koordinace. U týmových sportů má smysl zařadit strukturovaný preventivní program, který kombinuje běžecké, balanční, silové a skokové prvky.
Pokud koleno výrazně oteče, podlamuje se, nelze je normálně zatížit nebo dítě při úrazu pocítilo či zaslechlo lupnutí, je třeba sport přerušit a zajistit lékařské vyšetření.
3. Svalová zranění
Sprint za míčem, prudké zrychlení na atletické dráze nebo náhlá změna tempa. Právě při rychlých pohybech se mohou objevit svalová poranění, například v oblasti zadní strany stehna, lýtka nebo třísla.
Příčinou může být přímý úraz, nedostatečná příprava na intenzivní výkon nebo zátěž, na kterou tělo není připravené. Roli hraje i únava. Není však správné předpokládat, že každé svalové zranění vzniká kvůli špatnému rozcvičení.
Prevence: začínat trénink postupným zahřátím a dynamickou přípravou. Rychlostní úseky a intenzivní sprinty zařazovat postupně. Rozvíjet sílu a koordinaci odpovídající věku a sportovní úrovni dítěte. Nezvyšovat náhle tréninkovou zátěž po nemoci, delší pauze nebo zranění. Při ostré bolesti trénink ukončit a nesnažit se ji „rozběhat“.
4. Přetěžování
Ne každé zranění má jasný okamžik vzniku. Někdy dítě nejprve cítí bolest až po tréninku. Později se ozývá už při sportu a nakonec i při běžné chůzi.
Tak mohou začínat přetěžovací potíže. Vznikají, když opakovaná zátěž převýší schopnost těla regenerovat a přizpůsobovat se. U mladých sportovců se mohou týkat šlach, úponů, kostí i růstových oblastí.
Časté jsou například bolesti paty při růstu, známé jako Severova nemoc, bolesti pod čéškou při Osgoodově-Schlatterově nemoci nebo únavové zlomeniny, které vznikají postupným přetěžováním kosti. Riziko může zvyšovat rychlý nárůst tréninku, nedostatečná regenerace, jednostranná specializace nebo nedostatečný energetický příjem.
Prevence: základem je přiměřené plánování tréninkové zátěže, střídání náročných a lehčích dnů a dostatek spánku. Trenér by měl zohlednit také školní tělesnou výchovu, další sporty a individuální tréninky, nikoli jen vlastní rozpis.
5. Otřes mozku
Otřes mozku patří k poraněním, která rodiče často spojují s hokejem, ragby nebo kontaktními sporty. Může však vzniknout také při fotbale, basketbalu, cyklistice, gymnastice nebo prostě při pádu na zem. K poranění mozku může dojít po úderu do hlavy, ale také po nárazu do těla, který prudce rozhýbe hlavu. Příznaky nemusí být okamžitě zřejmé a dítě nemusí ztratit vědomí.
Varovnými projevy mohou být bolest hlavy, závratě, nevolnost, problémy s rovnováhou, citlivost na světlo, zmatenost nebo potíže se soustředěním a pamětí.
Při podezření na otřes mozku musí dítě okamžitě přestat sportovat a být zdravotně vyšetřeno. Návrat do sportu má probíhat postupně podle odborného doporučení. Při zhoršující se bolesti hlavy, opakovaném zvracení, křečích, narůstající zmatenosti nebo poruše vědomí je nutná neodkladná zdravotní pomoc.
Prevence: dodržovat pravidla sportu a učit děti bezpečné technice. Používat správně padnoucí helmy a další ochranné vybavení tam, kde jsou určeny. Dbát na bezpečné hřiště, trasu nebo doskočiště. Nevracet dítě do hry, pokud existuje podezření na otřes mozku.
Závěrečná rada pro rodiče
Mějte oči otevřené a všimněte si včas, že se vaše ratolest vrací z tréninku nezvykle unavené, kulhá, špatně spí nebo si opakovaně stěžuje na stejnou bolest. Nejdůležitější je nebagatelizovat potíže jen proto, že se blíží důležitý zápas nebo závod.
Mámy a tátové nemusejí z dítěte dělat sportovce zabaleného do ochranné bubliny. Měli by mu ale pomoci pochopit, že bolest není něco, co musí za každou cenu vydržet, a že odpočinek je součástí tréninku stejně jako běh, skok nebo střela na branku.
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