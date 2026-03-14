Brutální osud dostihového koně. V polévce ho prozradil mikročip

Úspěšný turecký dostihový kůň skončil po zranění nečekaně na talíři. Skandál odhalil strávník, který v jídle našel mikročip.
Je to velký skandál, který otřásl dostihovým světem i veřejností.
V Turecku se rozjela vyšetřovací lavina poté, co host jedné polévkové kuchyně objevil v jídle malý kovový předmět. Nebyl to kousek nádobí ani kost. Byl to mikročip patřící dostihovému koni. Na kauzu upozornil britský list The Sun.
Laboratorní testy potvrdily šokující skutečnost. Maso v pokrmu pocházelo z dostihového koně, čtyřleté plnokrevné klisny jménem Smart Latch. Ta ještě nedávno běhala na závodních drahách a během kariéry stihla vyhrát tři dostihy a vydělat přibližně 19 tisíc liber, tedy asi 550 tisíc korun.
Příběh klisny měl přitom skončit úplně jinak. V říjnu loňského roku si při dostihu zlomila nohu a její kariéra byla okamžitě u konce. Majitel Suat Topcu ji proto odvezl zpět na farmu s plánem, že z ní bude chovná klisna.
„Přivezli jsme ji domů, aby se stala matkou,“ popsal Topcu. Jenže veterinární prohlídka přinesla další nepříjemnou zprávu. Klisna prý nemohla mít hříbata.
Majitel se proto rozhodl pro gesto, které mělo být dobrým skutkem. Klisnu daroval jezdeckému klubu, kde se na ní měly učit jezdit děti.
„Možná moje chyba byla, že jsem ji daroval bez oficiálního převodu. Chtěl jsem udělat dobrý skutek a stal jsem se nástrojem něčeho zlého,“ přiznal později.
Jenže kůň do jezdeckého klubu nikdy nedorazil.
Vyšetřování naznačuje, že byl po cestě nelegálně poražen. Jeho maso pak někdo prodal jako hovězí a dostalo se do potravinového řetězce. Nakonec skončilo v polévkové kuchyni ve městě Mersin. To je přístavní město na jihu Turecka vzdálené asi 800 kilometrů od Istanbulu.
Celý případ vyšel najevo až ve chvíli, kdy jeden z hostů při jídle narazil na mikročip. Ten je u dostihových koní povinný a slouží k identifikaci zvířete i sledování jeho zdravotního stavu a kariéry.
„I bez dokladů dokážeme díky čipům zjistit, kde kůň je nebo co se s ním stalo,“ vysvětlil Eray Hazar z Asociace chovatelů a majitelů dostihových koní.
Skandál okamžitě vyvolal obrovskou vlnu pobouření. V Turecku je totiž porážení koní na maso zakázané a u dostihových zvířat platí ještě přísnější ochrana.
Úřady jednaly rázně. Více než dvě stě kilogramů podezřelého masa bylo zničeno a zařízení, kde se jídlo připravovalo, se ocitlo na seznamu podniků představujících zdravotní riziko. Případem se už zabývá policie i státní zástupce.
Majitel koně mezitím mluví o osobní tragédii. „Byl jsem u toho, když se ten kůň narodil. Staral jsem se o něj dva roky, než šel na dráhu,“ řekl Topcu.
A dodal větu, která se rychle rozšířila po sociálních sítích i mezi dostihovými fanoušky. „Kdo dokáže ublížit zvířeti, dokáže ublížit i člověku.“
