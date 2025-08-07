Ostatní sporty

Brutální nátřesk na capoeiru i fronta na Krpálka. V Pardubicích děti zastrkují mobily

„Tohle je naše fanzóna. Konají se tu starty dvou hromadných běhů, které jsou součástí naší akce. Byla tu autogramiáda hokejisty Tomáše Noska vítěze Stanley cupu, bude tu vystoupení skupiny Mixle v piksle nebo exhibice slacklinistů.“
„Zpočátku bylo náročné kluby přesvědčit, aby to nebyla povídačka, ale byla to rovnou aktivita. Zareagovaly na to už v prvním roce. Když třeba představovaly hod oštěpem, tak vymyslely plastové oštěpy. Aby si to s nimi děti mohly vyzkoušet v plné parádě. Chceme, aby si děti doopravdy zažily každý sport a nebylo to jen o povídání nebo o informačních letáčkách.“
„Stává se, že dítě, jehož rodič má představu, že ho dá na basket, protože sám basket hrál, si třeba vybere karate, protože ho tady nadchlo. Takže přispíváme k tomu, aby to nebylo o tom, že rodič něco chce, ale o tom, že děcko si něco samo najde.“
„Kluby měly problém, že se neuměly prezentovat. Ale tady si to děti můžou u nich, třeba na workoutovém hřišti, zkoušet devět dní.“ Zobrazit 14 fotografií
Foto: Sportovní park Pardubice/Tomáš Kubelka
Pavel Hartman Jiří Škuba Pavel Hartman, Jiří Škuba
před 52 minutami
Nebrečí, že se děti čím dál víc přestávají hýbat, ale už deset let proti tomu aktivně bojují. Sportovní park v Pardubicích poskytuje drobotině a jejich rodičům o prázdninách možnost zkusit si během devíti dnů sporty všeho druhu.

Do tajů jednotlivých disciplín je v nádherné zelené oáze mezi Labem a Chrudimkou zasvěcují samotné kluby z města perníku a okolí prostřednictvím svých fundovaných a zapálených trenérů.

"V roce 2016 jsme se přihlásili na výzvu Českého olympijského výboru na pořádání olympijských parků. Měli jsme krásně opravený park, kde se může dělat prakticky cokoli. Tehdy jsme se dostali mezi čtyři pořadatelská místa a nadchlo nás to tak, že jsme si řekli, že bychom tu chtěli mít pravidelně každý rok něco menšího, náborového. A kluby jsme namotivovaly, že jich tu letos máme sedmdesát," líčí Alexandra Tušlová, jedna z hlavních duší unikátní akce pod záštitou pardubické radnice.

A teď vzhůru společně s ní za oponu sportovního eldoráda, které můžete navštívit do 10. srpna.

