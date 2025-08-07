Brutální nátřesk na capoeiru i fronta na Krpálka. V Pardubicích děti zastrkují mobily

Do tajů jednotlivých disciplín je v nádherné zelené oáze mezi Labem a Chrudimkou zasvěcují samotné kluby z města perníku a okolí prostřednictvím svých fundovaných a zapálených trenérů.
"V roce 2016 jsme se přihlásili na výzvu Českého olympijského výboru na pořádání olympijských parků. Měli jsme krásně opravený park, kde se může dělat prakticky cokoli. Tehdy jsme se dostali mezi čtyři pořadatelská místa a nadchlo nás to tak, že jsme si řekli, že bychom tu chtěli mít pravidelně každý rok něco menšího, náborového. A kluby jsme namotivovaly, že jich tu letos máme sedmdesát," líčí Alexandra Tušlová, jedna z hlavních duší unikátní akce pod záštitou pardubické radnice.
A teď vzhůru společně s ní za oponu sportovního eldoráda, které můžete navštívit do 10. srpna.