Brutální humor. Aspoň jsem o deset gramů lehčí, napsal cyklista o děsivém zranění

Australský cyklista Chris Harper musel odstoupit z Tour de France. Při pádu utrpěl zranění a prodělal operaci, což ho stálo kus prstu. Přijal to s nevšedním černým humorem.
Jednatřicetiletý závodník spadl při úterní etapě, na karambol doplatil ošklivým poraněním.
Denní porci kilometrů přesto s výrazně ovázanou rukou heroicky zvládl, druhý den ovšem do dalšího klání nenastoupil.
„Utrpěl vážné zranění palce levé ruky. Včera večer podstoupil operaci a bohužel kvůli závažnosti zranění nemůže nastoupit na start dnešní etapy,“ uvedl jeho tým Pinarello-Q36.5.
„Podstoupí další vyšetření v Curychlu,“ doplnila Harperova stáj.
„Odstoupit z jakéhokoli cyklistického závodu je na houby. Ale odstoupit z toho největšího ze všech bolí ještě víc,“ napsal na sociální sítě jezdec, který loni dokázal vyhrát etapu na Giru i Vueltě.
Na mysli měl psychickou bolest, ale své věděl i o fyzické. Svědčí o ní snímek zraněného levého palce, o jehož kus přišel.
„Na druhou stranu jsem teď o deset gramů lehčí,“ připojil s brutálním humorem k fotce, která nebyla pro slabé povahy. Jak známo, cyklisté bojují o každý „nepotřebný“ gram, aby dosáhli lepších výsledků…
„Díky týmu za podporu a držím palce, abych se brzy uzdravil a ve druhé části sezony se vrátil k závodění,“ doplnil, přičemž fráze „držet palce“ v jeho případě opět zavání černým humorem…
Na podobném místě jako Harper spadl i jeho týmový kolega a olympijský šampion Tom Pidcock.
„Vůbec jsem to nečekal. Nevím, co tady s těmi silnicemi dělají. Když je čistí, nastříkají na to nějakou bílou sračku a je to fakt kluzké,“ rozčiloval se aktuálně čtvrtý muž celkového pořadí.
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