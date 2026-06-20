Brutalita Pogačara šokovala všechny, druhý den byl „bez nálady“. Ránu utrpěl i rival

Měsíc a půl si dal od závodění pauzu, teď už cyklistický fenomén Tadej Pogačar zase úřaduje v závěrečné přípravě před Tour de France. Etapový závod Kolem Švýcarska si podmanil hned během jeho úvodu, kdy soupeře doslova deklasoval. Na druhý den šlo závodění u Slovince trochu na vedlejší kolej.
Závod Kolem Švýcarska je tradiční přípravou před Tour de France, která letos startuje v sobotu 4. července.
Její čtyřnásobný vítěz Pogačar jede švýcarský etapák vůbec poprvé v kariéře, a to v jeho zkrácené verzi, neboť organizátoři se pro tento rok rozhodli zredukovat program z osmi dní na pět.
Slovinský mistr světa s tím naložil po svém.
„Nová Tour de Suisse by mohla skončit už po prvním dni,“ konstatoval web Cycling News poté, co Pogačar vyhrál středeční úvodní etapu s náskokem dvou minut a 14 sekund.
Více než 70 kilometrů před cílem zaútočil brutálním způsobem a v sólovém úniku deklasoval zbytek startovního pole.
„Mohla to být pěkná etapa, ale všichni byli trochu překvapení z toho, co se stalo,“ reagoval Novozélanďan Finn Fisher-Black. „Je těžké závodit, když někdo ční tak vysoko nad ostatními,“ dodal.
„Očekávali jsme v týmu něco super těžkého, ale možná ne tak šíleného. Tadejův tým nasadil od začátku super tvrdé tempo a když jsem pak zjistil, že zaútočil, věděl jsem, že to je pro dnešek asi konec,“ komentoval Švýcar Mauro Schmid.
Na výborném pátém místě dojel český jezdec Mathias Vacek, ale i on věděl, že vítězství bylo nedosažitelné. „Když Pogačar odjel, tak už nebyla možnost, jak ho znovu sjet. Byl zase extrémně silný,“ řekl.
Před startem druhé etapy se však 27letý Slovinec dozvěděl, že v ženské verzi Kolem Švýcarska ošklivě spadla jeho partnerka, rovněž elitní cyklistka, Urška Žigartová.
Bourala těsně před cílem v relativně vysoké rychlosti přes 50 kilometrů za hodinu a utrpěla zlomeninu čelisti. Pogačara zpráva pochopitelně rozhodila.
„Snažil jsem se Tadeje uklidnit, ale nebylo to pro něj snadné. Nezdálo se, že by měl náladu na závodění,“ popisoval Mauro Gianetti, manažer Pogačarovy stáje UAE.
Zároveň ocenil Pogačarovu profesionalitu, jelikož Slovinec vedení v závodě v pohodě uhájil. Ve čtvrtek dojel osmý, v pátek dvanáctý a na čele má náskok 2:50 před Richardem Carapazem.
V pátek se vyjádřil i ke stavu Žigartové.
„Byla propuštěna z nemocnice a je na tom dobře. Chce po mně, abych domů přivezl tento dres,“ ukázal Pogačar na trikot, který má i ve Švýcarsku po vzoru Tour de France žlutou barvu.
V sobotu je na Tour de Suisse v plánu časovka a v neděli závěrečná etapa. Nikdo nepochybuje, že si Pogačar dojede pro celkové vítězství. A dál bude testovat formu před hlavním závodem sezony, který se rozjede už za dva týdny.
Pogačar už letos vyhrál čtyři velké klasiky a na přelomu dubna a května také etapovou Romandii. I po všech úspěších, které už má v zádech, se zdá být právě letos v životní formě.
Byť jediná porážka v roce 2026 ho pořádně zabolela. V dubnu skončil druhý na monumentu Paříž-Roubaix a slavné „Peklo severu“ tak zůstává jednou z mála posledních akcí, kterou Pogačar ještě nevyhrál.
Porazil ho Wout van Aert, parťák úhlavního Slovincova rivala Jonase Vingegaarda, s nímž by se měl na Tour de France zase přetahovat o triumf - stejně jako v předchozích pěti ročnících.
Jenže právě Van Aert bude ve Francii kvůli zranění chybět. Při pádu v tréninku si zranil loket a v ráně se mu rozvinula infekce.
Pro Vingegaarda a celý jeho tým Visma-Lease a Bike to může být zdrcující rána.
Přestože i Dán se zdá být ve vynikající formě, což ostatně ukázal na vítězném italském Giru, Van Aert byl vždy jeho velmi důležitým pomocníkem.
Momentálně vypadá pro Tour silněji Pogačarova formace, v níž bude pro nejslavnější závod světa vůbec poprvé i Mexičan Isaac del Toro, jedna z největších nastupujících hvězd.
Poslední vítězové Tour de France:
Tadej Pogačar - 2020, 2021, 2024, 2025
Jonas Vingegaard - 2022, 2023
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