Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

před 1 hodinou
Ve Finsku vytvořily taneční pár dvě krasobruslařky - devatenáctiletá domácí naděje Emma Aaltová a o rok starší Britka Millie Collingová. Díky lokální změně pravidel budou moci závodit v domácích soutěžích. Finská federace upravila regule po té, co právě tyto ženy podaly žádost o povolení společných startů. Místo "muže" a "ženy" se ve finských regulích nově hovoří o "bruslaři A" a "bruslaři B".
"Teď smíme závodit na domácích soutěžích ve Finsku. Jsme první a jediný juniorský pár, který to bude dělat," řekla agentuře Reuters Collingová. Její spojení s Aaltovou bylo inspirované rozhodnutím kanadského svazu z roku 2022, které zrušilo požadavky na pohlaví u tanečních párů na národní úrovni. Globálně možnost dvou krasobruslařek v tanečním páru nejvíce zviditelnily olympijské šampionky v krasobruslení Gabriella Papadakisová a Madison Hubbellová, které společně vystupovaly v exhibicích.

Aaltová a Cllingová doufají, že svým příběhem pomohou ke globální změně. Poznaly se před dvěma lety a rychle se skamarádily. Aaltová dříve závodila s muži, ale měla problém najít nového partnera, než se dala dohromady s Collingovou. "Na jednoho muže je, nevím, třeba 300 žen, které s ním chtějí bruslit. A nejsou to jenom vaše bruslařské dovednosti, co rozhoduje, je to také vaše výška, hmotnost, vzhled a místo bydliště," posteskla si.

Tance na ledě se zaměřují spíše na interpretaci hudby a dokonalé kroky než na skoky, odhozené skoky a náročné akrobatické zvedačky, takže jsou pro čistě dívčí páry vhodnější než sportovní dvojice. "Není tam obrovská fyzická výhoda být muž," řekla Collingová.

Mezinárodní bruslařská unie (ISU) ale nyní neplánuje žádnou změnu pravidel, která by umožnila dvěma ženám závodit v tancích na ledě i na světových akcích.Bývalá tanečnice Kaitlyn Weaverová, která je členkou technické komise ISU pro tance na ledě, řekla, že se o tom diskutovalo, formálně to zatím nebylo navrženo.

Aktuální globální politické klima včetně zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem podobné změně nenahrává. "Mám obavy, že svět se stává konzervativnějším. A neděje se to jen ve Spojených státech, děje se to po celém světě na určitých místech," řekla.

 
