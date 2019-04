Brooklyn se výhrou v Milwaukee přiblížil play off NBA

před 1 hodinou

Basketbalisté Brooklynu porazili už jistého vítěze základní části NBA Milwaukee na jeho palubovce 133:128 a udělali důležitý krok k postupu do play off. Po čtyřicátém vítězství v sezoně teď mají na šestém místě Východní konference náskok dvou výher na deváté Miami, kterému ještě zbývá sehrát tři zápasy. Nets, jimž se podařilo porazit ligového lídra na čtvrtý pokus, nastoupí ještě dvakrát.

Domácí Bucks hráli bez hlavní hvězdy Janise Adetokunba a k dosažení 60. výhry v ročníku jim nepomohlo ani 33 bodů a 11 asistencí Erica Bledsoa. Hosté měli osm střelců s dvouciferným výkonem, rozehrávač D'Angelo Russell zaznamenal 25 bodů a 10 asistencí, náhradník Caris LeVert 24 bodů.

Vítězný koš trefil šampion trojkařského klání z letošního Utkání hvězd Joe Harris, který tříbodovou střelou po útočním doskoku Jareda Dudleyho zlomil nerozhodný stav 128:128. Výsledek zpečetil Russell.

"I bez Janise Adetokunba to proti nim bylo těžké, ale je fakt, že jeho absence nám pomohla. V rozhodujících chvílích nás také podržela obrana," řekl Dudley, který vedle klíčového doskoku nastřílel z pozice náhradníka ve druhém poločase 14 ze svých 16 bodů.

"Chtěli jsme to 60. vítězství v sezoně mít na kontě už teď, ale zároveň taky předvést dobrý výkon. No a nakonec se povedlo jen to druhé. Soupeř zahrál opravdu dobře, takže nám nezbývá než to hodit za hlavu a jít dál," řekl Bledsoe.

Ve druhém sobotním utkání Philadelphia zvítězila 116:96 v Chicagu a po třech předchozích porážkách se konečně dočkala padesátého výhry v sezoně. Pojistila si tím třetí místo ve Východní konferenci.

NBA:

Chicago - Philadelphia 96:116, Milwaukee - Brooklyn 128:133.