Bronz získal v roli Hamleta, slavil jako Chaplin. Barnova jízda baví fanoušky dodnes

Český krasobruslař Petr Barna, který dnes slaví šedesátiny, je držitelem bronzové medaile ze zimních olympijských her v Albertville (1992) a mistrem Evropy z téhož roku. Kromě toho má z evropských šampionátů ještě dvě stříbra (z let 1990 a 1991) a bronz (1989).
Barna byl elegantním krasobruslařem, jemuž vyhovovala klasika. Rodák z pražských Vršovic začínal s krasobruslením v deseti letech pod vedením trenéra Františka Pechara.
Na mezinárodní led vstoupil v roce 1983, mezi nejlepší pronikl o šest let později třetím místem na evropském šampionátu v Birminghamu. V následujících letech skončil v Leningradu i v Sofii druhý.
Na světových šampionátech bylo pro Petra Barnu medailové umístění doslova zakleté - startoval na devíti MS, nejlépe byl čtvrtý v roce 1991 a pátý v roce 1989. Na OH 1988 byl třináctý.
Na olympiádě 1992 zaujal originální "hamletovskou" volnou, při které jako historicky první krasobruslař pod pěti kruhy skočil čtverný skok.
V závěrečné olympijské exhibici se pak bronzový Barna předvedl v roli Charlieho Chaplina. Na jeho vtipné vystoupení vzpomínají krasobruslařští fanoušci na sociálních sítích dodnes.
Po úspěšné kariéře působil sedminásobný mistr republiky jako trenér 16 let v USA, nejprve žil v kalifornském San Francisku a poté na Floridě.
Později odešel Barna do Švýcarska, kde se s manželkou Andreou (dříve Juklovou), rovněž bývalou krasobruslařkou, začal věnovat výchově "krasobruslařského potěru", a pak do Německa.
Přiletěl život na Zemi z Marsu? Nový experiment naznačuje překvapivou možnost
Myšlenka, že život na Zemi mohl vzniknout jinde ve vesmíru, byla dlouho spíše doménou spekulací. Nový experiment amerických vědců jí však dodává reálnější obrysy. Extrémně odolné bakterie totiž v laboratoři přežily tlak srovnatelný s tím, jaký vzniká při dopadu asteroidu na Mars. Výsledek tak oživuje hypotézu, že dopady asteroidů mohly umožnit mikrobům „přeskakovat“ mezi planetami.
ŽIVĚ Rusové pálili v noci na neděli Iskandery, Ukrajinci trefili ropný sklad v Krasnodaru
Ruská armáda v noci na neděli vyslala na Ukrajinu dvě rakety Iskander-M a 117 bezpilotních letounů. Oznámilo to ukrajinské letectvo, podle kterého se 98 dronů podle předběžných informací podařilo eliminovat. Naopak Rusko podle agentury DPA ohlásilo, že zneškodnilo 72 útočících ukrajinských dronů.
Politolog řekl o Kupkovi slova, která ho nepotěší. Šéf ODS se hájí stínovou vládou
Předseda ODS Martin Kupka se ocitá pod tlakem, sotva převzal v lednu vedení strany. Preference ODS stagnují, někteří komentátoři ho kritizují, a do toho STAN Víta Rakušana už možná Kupku dokonce poráží. Ten proto hledá způsoby, jak propadu ODS zabránit. „Jsem rád, že komentátoři nastavují nějakou laťku, snažím se být co nejaktivnější,“ reaguje na výtky. A v pondělí představuje svou stínovou vládu.
Cestovatel po Česku. Američan bude hrát ligu už za devátý klub
Olomoucko kvůli marodce v týmu angažovalo amerického basketbalistu Lamba Autreyho, jenž tak v české lize oblékne dres už devátého klubu.
Hlavní nádraží ve skotském Glasgow je uzavřeno kvůli požáru
Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, je uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Uvedl to v pondělí ráno web BBC News. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila. Není zcela jasné, jaké škody oheň způsobil v nádražní budově a na infrastruktuře. Nejsou informace o zraněných či mrtvých.