Ostatní sporty

Británie píše o zázraku v Česku. Málem skončil na oběžné dráze, tvrdí o irském vítězi

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Malý zázrak předvedl žokej Keith Donoghue, když dokázal i přes několik mrazivých momentů vyhrát s osmiletým hnědákem Stumptownem Velkou pardubickou, napsal britský server Sporting Life. Irský valach ovládl v neděli slavný dostih jako první zahraniční kůň po 30 letech.
Keith Donoghue po vítězství ve Velké pardubické
Keith Donoghue po vítězství ve Velké pardubické | Foto: ČTK

"Nejobávanější cross-country chase závod v České republice je proslulý obrovskými překážkami a prudkými dropy," uvedl britský web.

"Světoznámý Taxisův příkop způsobil Stumptownovi hned na začátku vážný problém a po nepovedeném dopadu na největší překážce se ocitl v zadní části pole. Další chyby na osmé a deváté překážce mu zavařily ještě více," doplnil.

Konstatoval, že vítěz Cheltenhamského festivalu se postupem času nějak zahřál do provozní teploty a začal na soupeře dorážet.

"Nakonec v dlouhé cílové rovině dotáhl High In The Sky, kterého jel pravidelný účastník dostihu Jan Faltejsek, a zabodoval," napsal Sporting Life.

"Pro Irsko to byl průlom a první v Británii či Irsku trénovaný vítěz prestižního dostihu od roku 1995, kdy Charlie Mann vyhrál s It's A Snipem," připomněl.

Za velkou událost označil vítězství irského koně ve 135. ročníku Velké pardubické také dostihový server Racing Post. Rovněž se zmínil o tom, že žokej Keith Donoghue prožil jeden či dva nervy drásající momenty.

"Dostih pro Stumptowna málem skončil předčasně, když přeletěl přes Taxisův příkop, čtvrtou a jednoznačně nejslavnější překážku opravdu ojedinělého závodiště," přiblížil Racing Post.

"Stumptown přistál milimetry za hranou a doskočil tak prudce, že Donoghuea málem vyhodil ze sedla. V jednu chvíli se zdálo, že žokeje vystřelí na oběžnou dráhu, ale ten se ve třmenech nějak udržel," přidal.

"Další drama se odehrálo na osmé a deváté překážce, známé jako Malé zahrádky, kde Stumptown sotva zvedl nohu. Donoghue to opět zvládl, ale Stumptown se propadl na poslední místo a zdálo se, že šance na první vítězství Británie nebo Irska od roku 1995, kdy jel Charlie Mann s It's A Snipem, jsou menší, než měl Foinavon," zmínil web vítěze Velké národní v Liverpoolu z roku 1967 s kurzem 100:1.

"Vzhledem k celkovým 31 překážkám však hrál čas pro Donoghuea a pomalu začal zdolávat soupeře, zatímco Stumptown se zahříval na jedinečnou výzvu, které čelil. V závěru se přehnal i přes High In The Sky s legendou Velké pardubické Janem Faltejskem," uvedl Racing Post na adresu úspěšného žokeje a sedminásobného vítěze dostihu.

"Zařídil tím nečekaný, ale historický úspěch pro trenéra Gavina Cromwella a majitele syndikátu Furze Bush," dodal dostihový web.

Taxis? Nic takového v Cheltenhamu není, vydechl vítěz. Překážku letos málem nezvládl

neuvedeno
 
