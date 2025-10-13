Británie píše o zázraku v Česku. Málem skončil na oběžné dráze, tvrdí o irském vítězi

"Nejobávanější cross-country chase závod v České republice je proslulý obrovskými překážkami a prudkými dropy," uvedl britský web.
"Světoznámý Taxisův příkop způsobil Stumptownovi hned na začátku vážný problém a po nepovedeném dopadu na největší překážce se ocitl v zadní části pole. Další chyby na osmé a deváté překážce mu zavařily ještě více," doplnil.
Konstatoval, že vítěz Cheltenhamského festivalu se postupem času nějak zahřál do provozní teploty a začal na soupeře dorážet.
"Nakonec v dlouhé cílové rovině dotáhl High In The Sky, kterého jel pravidelný účastník dostihu Jan Faltejsek, a zabodoval," napsal Sporting Life.
"Pro Irsko to byl průlom a první v Británii či Irsku trénovaný vítěz prestižního dostihu od roku 1995, kdy Charlie Mann vyhrál s It's A Snipem," připomněl.
Za velkou událost označil vítězství irského koně ve 135. ročníku Velké pardubické také dostihový server Racing Post. Rovněž se zmínil o tom, že žokej Keith Donoghue prožil jeden či dva nervy drásající momenty.
"Dostih pro Stumptowna málem skončil předčasně, když přeletěl přes Taxisův příkop, čtvrtou a jednoznačně nejslavnější překážku opravdu ojedinělého závodiště," přiblížil Racing Post.
"Stumptown přistál milimetry za hranou a doskočil tak prudce, že Donoghuea málem vyhodil ze sedla. V jednu chvíli se zdálo, že žokeje vystřelí na oběžnou dráhu, ale ten se ve třmenech nějak udržel," přidal.
"Další drama se odehrálo na osmé a deváté překážce, známé jako Malé zahrádky, kde Stumptown sotva zvedl nohu. Donoghue to opět zvládl, ale Stumptown se propadl na poslední místo a zdálo se, že šance na první vítězství Británie nebo Irska od roku 1995, kdy jel Charlie Mann s It's A Snipem, jsou menší, než měl Foinavon," zmínil web vítěze Velké národní v Liverpoolu z roku 1967 s kurzem 100:1.
"Vzhledem k celkovým 31 překážkám však hrál čas pro Donoghuea a pomalu začal zdolávat soupeře, zatímco Stumptown se zahříval na jedinečnou výzvu, které čelil. V závěru se přehnal i přes High In The Sky s legendou Velké pardubické Janem Faltejskem," uvedl Racing Post na adresu úspěšného žokeje a sedminásobného vítěze dostihu.
"Zařídil tím nečekaný, ale historický úspěch pro trenéra Gavina Cromwella a majitele syndikátu Furze Bush," dodal dostihový web.