"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Italská lyžařská hvězda podstoupila v červenci další zákrok, aby podpořila rekonvalescenci. Na svém návratu pracuje v rehabilitačním centru Juventusu Turín a je přesvědčena, že je na dobré cestě.
"Vracím se k normálnímu životu, cítím se čím dál víc jako vrcholová sportovkyně," řekla Brignoneová ve videu zveřejněném na sociálních sítích Mezinárodní lyžařské federace (FIS) v pátek, 140 dní před začátkem olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
"Než budu moct znovu lyžovat, je přede mnou ještě dlouhá cesta, ale s každým dalším dnem se k tomu přibližuji a věřím, že to ještě v letošní zimě půjde," dodala.
Pětatřicetiletá Brignoneová se zranila v závěru veleúspěšné sezony, ve které se stala mistryní světa v obřím slalomu, přidala stříbro v super-G a ovládla celkové hodnocení Světového poháru a vedle obřího slalomu i pořadí sjezdu.
Na začátku dubna na domácím šampionátu právě v obřím slalomu spadla a utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní a lýtkové kosti v levé noze. Přetrhla si i přední zkřížený vaz.
Nyní je smířená s tím, že se na někdejší úroveň zřejmě už nikdy nevrátí. "S mým tělem to fyziologicky není možné, bude to skutečná výzva," řekla lyžařka, jíž v bohaté sbírce úspěchů chybí jen olympijské zlato.
Chtěla na něj útočit příští rok na domácích hrách, které začnou 6. února. Už o dva dny později je na programu sjezd, super-G se pojede 12. února a obří slalom 15. února.