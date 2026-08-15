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Sport

Brečela po pěti letech, Mäki dojal drtivý finiš. Ta prsa tam nějak byla, popisovala

ČTK

Postup do finále patnáctistovky na mistrovství Evropy vehnal české běžkyni Kristiině Sasínek Mäki slzy do očí. Brečela štěstím poprvé od olympijských her 2021 v Tokiu, kde sedm měsíců po porodu zazářila českým rekordem a překvapivou finálovou účastí.

Kristiina Sasínek Mäki na ME 2026 v Birminghamu
Kristiina Sasínek Mäki na ME 2026 v BirminghamuFoto: Jaroslav Svoboda / ČTK
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Řekla to novinářům na šampionátu v Birminghamu krátce po té, co se jen tak tak protlačila na poslední postupové šesté místo ve svém běhu.

Svůj návrat do evropského finále, které běžela naposledy Mnichově 2022, hodně prožívala.

„Já moc nebrečím, naposledy jsem brečela asi v Tokiu, takže je to emotivní,“ svěřila se.

Připomněla, že papírově byla ve startovní listině spíš osmá než šestá.

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„A po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má ještě sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec. Ale není, no,“ připomněla Sasínek Mäki neúspěšnou minulou sezonu, na kterou se připravovala ve skupině švýcarského trenéra Louise Heyera.

To jí nesedlo, tak se v létě vrátila k trenérovi Pavlu Tunkovi. Potvrzovací limit pro účast na MS ale nesplnila a do nominace pro Tokio se nedostala.

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Ve spolupráci s Tunkou ale pokračuje.

„Tady to je jeho velká zásluha. Moc mu děkuju za to, že mě vzal zpátky. Prostě ví, jak na to,“ ocenila.

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Trenér jí naplánoval, že vynechá mistrovství republiky a místo toho bude trénovat. „To horské soustředění se mu tam hodilo víc, očividně měl zase pravdu. A šla jsem doma testovací kilák za 2:41, což uspokojilo jeho přesvědčení, že jsem na tom dobře,“ přiblížila čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka.

Silným finišem se protlačila o tři setiny před Litevku Gabiju Galvytydeovou. O postupové pozici rozhodovala cílová kamera.

„Už se mi to dřív stalo, ale většinou jsem nepostoupila. Většinou jsem tam ta prsa neměla, teď tam nějak byla,“ poznamenala Sasínek Mäki.

Při čekání na verdikt byla hodně nervózní. „Ale věřila jsem si, že jsem tam doletěla, protože to nějak prostě cítíte, že jste tam před nimi. Ale samozřejmě jsem to nevěděla stoprocentně,“ uvedla běžkyně, která je na mistrovství Evropy popáté.

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Poprvé na vrcholné kontinentální akci závodila v Curychu 2014, kdy skončila 14. na 5000 metrů. Na téže distanci přidala o dva roky později deváté místo. Pak třikrát startovala na patnáctistovce a byla ve finále jen při šestém místě před čtyřmi lety.

Další finále je pro ni velkou motivací.

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„Když jsem se koukala, jak se ty holky zlepšují a že jsou čím dál mladší, tak je těžké tomu nějak odolávat. Ale dneska jsem si dokázala, že to jde,“ dodala.

Finále poběží v neděli ve 22:13 SELČ. Bude to poslední individuální disciplína tohoto ME.

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