Přeskočit na obsah
Benative
30. 7. Bořivoj
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Boží plán? Nefér úder a obhajoba násilí, pravnuk diktátora se postaral o skandál

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Ugandský boxer Aziz Abdul byl diskvalifikován za úder hlavou a po zápase ostře napadl rozhodčí. Jeden z novinářů ho navíc naštval články o pradědečkovi diktátorovi.

Aziz Abdul, pravnuk ugandského diktátora Idiho Amina
Aziz Abdul, pravnuk ugandského diktátora Idiho AminaFoto: REUTERS – Matthew Childs
Reklama

Premiéra boxera Azize Abdula na Hrách Commonwealthu skončila ostudou.

Pětadvacetiletý ugandský boxer, pravnuk někdejšího diktátora Idiho Amina, byl ve třetím kole zápasu supertěžké váhy diskvalifikován za úder hlavou do anglického soupeře Damara Thomase.

Idi Amin vládl Ugandě po vojenském převratu v letech 1971 až 1979 a jeho brutálnímu režimu jsou připisovány statisíce obětí i vyhnání desítek tisíc obyvatel asijského původu.

Abdul přitom před zápasem tvrdil, že je na svého předka hrdý a že ho Aminovy činy inspirovaly. Po diskvalifikaci pak odmítl mluvit s jedním z novinářů.

Reklama
Reklama

„Ne, s vámi ne. Nemám vás rád,“ prohlásil.

Člen ugandské výpravy následně vysvětlil, že důvodem byly texty o Aminovi.

Když Abdul zasáhl soupeře hlavou, prohrával na body 16:20. Tvrdil však, že zákrok nebyl úmyslný.

„Bylo tam hodně faulů, držení, lokty a spousta dalších nesmyslů. Rozhodčí je neuměli posoudit,“ zlobil se Abdul. „Jejich rozhodnutí nebylo správné a nejsem spokojený.“

Reklama
Reklama

Kritizoval také počítání po úderu v prvním kole a naznačil, že s ním sudí zacházeli nespravedlivě. „Jsem černý Afričan, já to vím. Je to Boží plán. Nevím, proč se rozhodčí toho zápasu báli,“ řekl.

Thomas si díky soupeřově diskvalifikaci zajistil medaili. „Udělali jsme svou práci, i když ne způsobem, jaký jsem chtěl. Běžel proti mně hlavou,“ poznamenal anglický boxer.

Abdul odcházel z ringu rozzuřený a soupeři vzkázal, že jejich příběh nekončí. „Příště ho dostanu. Za dva, pět nebo deset let mu ukážu, že Aziz Ringo je skutečný bojovník,“ prohlásil.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Do španělské enklávy na africkém pobřeží během pár dní z Maroka připlavalo skoro dva tisíce mladíků.
Do španělské enklávy na africkém pobřeží během pár dní z Maroka připlavalo skoro dva tisíce mladíků.
Do španělské enklávy na africkém pobřeží během pár dní z Maroka připlavalo skoro dva tisíce mladíků.

Absolutní katastrofa. Španělská enkláva čelí přívalu migrantů, které nesmí deportovat

„Aby si lidé ve zbytku Španělska dokázali představit rozsah: je to, jako kdyby do Španělska během deseti dní připlulo milion lidí,“ varuje prezident autonomní španělské oblasti Ceuta Juan Jesús Vivas. Do této španělské enklávy na africkém pobřeží během pár dní z Maroka připlavalo skoro dva tisíce mladíků. Vláda má ale svázané ruce – podle rozhodnutí soudu je nesmí deportovat zpět do Maroka.

Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku, zemřelo devět lidí

Nejméně devět mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. Dalších osm osob včetně dvou dětí je zraněných.

Argentinský prezident Javier Milei
Argentinský prezident Javier Milei
Argentinský prezident Javier Milei

Máš-li proti nám něco, do země tě nepustíme. Argentina vydala zvláštní dekret

Lidé, kteří se chystají navštívit Argentinu, si musejí začít dávat pozor, jak se o této latinskoamerické zemi vyjadřují. Prezident Javier Milei totiž vydal dekret s nouzovým opatřením, který zakazuje vstup na území země lidem, kteří šíří nenávist proti Argentině a jejímu lidu, oznámila ve čtvrtek jeho kancelář. Milei to odůvodňuje projevy nepřátelství proti Argentinské republice z poslední doby.

Close,Up,Man,Sucking,Bubble,Tea,Or,Thai,Tea,Or
Close,Up,Man,Sucking,Bubble,Tea,Or,Thai,Tea,Or
Close,Up,Man,Sucking,Bubble,Tea,Or,Thai,Tea,Or

Trest za olíznutí brčka. Singapur uložil mladému Francouzi tučnou pokutu

Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9800 korun) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až tříměsíční vězení, informovala agentura AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama