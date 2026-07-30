Boží plán? Nefér úder a obhajoba násilí, pravnuk diktátora se postaral o skandál

Ugandský boxer Aziz Abdul byl diskvalifikován za úder hlavou a po zápase ostře napadl rozhodčí. Jeden z novinářů ho navíc naštval články o pradědečkovi diktátorovi.
Premiéra boxera Azize Abdula na Hrách Commonwealthu skončila ostudou.
Pětadvacetiletý ugandský boxer, pravnuk někdejšího diktátora Idiho Amina, byl ve třetím kole zápasu supertěžké váhy diskvalifikován za úder hlavou do anglického soupeře Damara Thomase.
Idi Amin vládl Ugandě po vojenském převratu v letech 1971 až 1979 a jeho brutálnímu režimu jsou připisovány statisíce obětí i vyhnání desítek tisíc obyvatel asijského původu.
Abdul přitom před zápasem tvrdil, že je na svého předka hrdý a že ho Aminovy činy inspirovaly. Po diskvalifikaci pak odmítl mluvit s jedním z novinářů.
„Ne, s vámi ne. Nemám vás rád,“ prohlásil.
Člen ugandské výpravy následně vysvětlil, že důvodem byly texty o Aminovi.
Když Abdul zasáhl soupeře hlavou, prohrával na body 16:20. Tvrdil však, že zákrok nebyl úmyslný.
„Bylo tam hodně faulů, držení, lokty a spousta dalších nesmyslů. Rozhodčí je neuměli posoudit,“ zlobil se Abdul. „Jejich rozhodnutí nebylo správné a nejsem spokojený.“
Kritizoval také počítání po úderu v prvním kole a naznačil, že s ním sudí zacházeli nespravedlivě. „Jsem černý Afričan, já to vím. Je to Boží plán. Nevím, proč se rozhodčí toho zápasu báli,“ řekl.
Thomas si díky soupeřově diskvalifikaci zajistil medaili. „Udělali jsme svou práci, i když ne způsobem, jaký jsem chtěl. Běžel proti mně hlavou,“ poznamenal anglický boxer.
Abdul odcházel z ringu rozzuřený a soupeři vzkázal, že jejich příběh nekončí. „Příště ho dostanu. Za dva, pět nebo deset let mu ukážu, že Aziz Ringo je skutečný bojovník,“ prohlásil.
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