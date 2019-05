Můžu ho legálně zabít, prohlásil kontroverzní boxer Wilder. Z kritiky si hlavu nedělá

před 1 hodinou

Američan Deontay Wilder bude v noci na neděli evropského času hájit v New Yorku neporazitelnost v profesionálním ringu proti krajanovi Dominicu Breazealeovi a ve hře bude pás šampiona těžké váhy organizace WBC.

Papírovým favoritem je Wilder, Breazeale ale věří, že vyhraje a přiblíží se šanci na odvetu se světovou jedničkou a držitelem pásů tří zbývajících velkých organizací Anthonym Joshuou z Velké Británie.

Wilder často poutá pozornost svými výroky před zápasy a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Před duelem s Breazealem prohlásil, že je připraven svého soupeře v ringu zabít.

"Box je jediný sport, kde můžeme někoho zabít a ještě za to dostat zaplaceno. Je to legální," řekl Wilder. Za výrok byl následně kritizován, třiatřicetiletý boxer si s tím ale hlavu nelámal.

"Ten zápas chtěl Breazeale. On o něj stál. Takže jestli to přijde, tak to přijde. Je to brutální sport a ne sport gentlemanů," uvedl rodák z Tuscaloosy v Alabamě.

Wilder má na kontě mezi profesionály 40 vítězství a jen jednou nevyhrál před limitem. Poslední zápas s Tysonem Furym v prosinci v Los Angeles ale skončil nerozhodně.

Breazealea slovní útok soupeře nijak nerozhodil. "Říká šílené věci, ale nemyslím si, že to myslí vážně. Je to jen malý pes, který stojí za plotem a štěká. Vše se změní, až bude plot odstraněn," řekl také třiatřicetiletý boxer, jenž vyhrál 20 z 21 duelů.

Jedinou prohru si Breazeale připsal v červnu 2016, kdy jej v 7. kole knokautoval Joshua. "Z porážek se naučíte víc než z výher. Udělal jsem tehdy několik chyb. Fyzicky jsem na tom byl dobře, ale psychicky jsem nebyl připravený. Poučil jsem se a rozhodně bych se s ním v ringu ještě rád potkal," řekl Breazeale.