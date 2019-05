Wilder poslal Breazeala k zemi hned v prvním kole a obhájil titul WBC

před 2 hodinami

Americký boxer Deontay Wilder obhájil v New Yorku titul mistra světa těžké váhy organizace WBC. Svého krajana Dominica Breazeala poslal k zemi hned v prvním kole. Připsal si tak 41. vítězství v profesionálním ringu a počtyřicáté uštědřil soupeři k.o.

Vyzývatel Breazeale dosud prohrál jediný zápas, před třemi lety ho knokautoval Brit Anthony Joshua, který je vlastníkem dalších tří mistrovských pásů a boxerský svět netrpělivě očekává jeho souboj s Wilderem.

Ten se tentokrát v ringu příliš nezdržel. Hned v úvodu soupeře tvrdě zasáhl a další úder jeho obávané pravačky znamenal ukončení zápasu hned v prvním kole. V té době uplynuly z dvanácti kol jen dvě minuty a sedmnáct vteřin.

Třiatřicetiletý Wilder, který vstoupil do ringu o šest kilogramů těžší než při prosincové remíze s Tysonem Furym, je mistrem WBC už od ledna 2015. Pás obhájil už podeváté, ale ještě nikdy to neměl tak snadné. Třináct tisíc diváků v brooklynské hale si v sobotní noci moc boxu neužilo.

Breazeale považoval ukončení zápasu za předčasné, ale nakonec připustil, že bylo správné. "Slyšel jsem rozhodčího, jak počítá sedm a osm a to už jsem stál na nohou. V dalších kolech to mohlo být lepší. Ale rozhodčí dělá svou práci a chrání nás, abychom mohli jít do dalších zápasů," řekl po porážce a slíbil, že se do boje o titul vrátí.

Wilder si byl od začátku jistý vítězstvím. "Hned po mém prvním zásahu zpomalil. Změnila se řeč jeho těla. Po tolika zápasech v ringu to už člověk pozná," řekl po zápase.

Oba boxeři v týdnu před utkáním nešetřili ostrými slovy na adresu soupeře, ale po krátkém boji se přátelsky objali. "Řekli jsme si různé věci, to k boxu patří. Ale v ringu je to všechno pryč. Bojujete a pak můžete soupeře obejmout a políbit. Přál bych si, aby to takhle bylo v celém světě," řekl Wilder.