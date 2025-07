Na večeři boxer už nedorazil. Po prohraném zápase ho našli mrtvého v hotelu

Mexický boxer Pedro Antonio „Tony“ Rodriguez zemřel ve věku 37 let pár hodin po porážce v ringu.

Boxer už večeři nestihl. Po prohraném zápase ho našli v hotelu mrtvého.

Mexický boxer Pedro Antonio "Tony" Rodriguez zemřel ve věku 37 let pár hodin po porážce v ringu.

Pedro Antonio Rodriguez, známý v ringu jako Tony, odcházel po šesti kolech prohraného zápasu unavený, ale v dobré náladě.

Ještě stihl video hovor s manželkou. Slíbil jí, že se po večeři vrátí do hotelového pokoje, aby stihl brzký ranní odjezd na letiště. Do hotelového lobby už ale nikdy nedorazil.

Sedmatřicetiletý boxer z mexického Duranga se o víkendu utkal v super-bantamové váze s dosud neporaženým Phillipem Velou. Bitva v arizonském Phoenixu nesla příznačný název "Brawl in the Barrio" - tedy "Bitka v ghettu".

Utkání skončilo po šesti kolech jednomyslným rozhodnutím ve prospěch soupeře. Rodriguez si po zápase šel odpočinout.

Pak měl v plánu večeři s ostatními bojovníky. Jeho tělo objevili následujícího rána v hotelovém pokoji poté, co se nedostavil k plánovanému odvozu na letiště.

"Volal mi po zápase. Říkal, že jde koupit jídlo, že se pak vrátí, protože ve tři třicet ráno mají jet na letiště. To bylo všechno, co jsme spolu stihli probrat. Nevím, co se stalo. Nějaký úder? Taky jsem zmatená. Musíme počkat na zprávu od úřadů," cituje rozrušenou boxerovu manželku Karlu Valenzuelovou britský Express.

Oficiální příčina smrti zatím nebyla zveřejněna. Policie případ vyšetřuje, a zatím není jasné, zda šlo o následek zranění ze zápasu, nebo předchozího zdravotního problému.

Promotérská společnost Del Sol Boxing požádala veřejnost o respekt: "Rodina Del Sol Boxing truchlí nad smrtí Pedra Antonia Rodrigueze. Prosíme všechny, aby společně s námi vyčkali na závěry místních vyšetřovatelů."

Soupeř Phillip Vela se k události vyjádřil dojemně na svém Instagramu: "Jsem skutečně zdrcený. Jsem vděčný, že jsem s Pedrem mohl sdílet ring. Moje myšlenky a modlitby míří k jeho rodině. Odpočívej v pokoji, šampione."

Vedle toho, že boxoval v ringu, Rodriguez pracoval pro mexický Institut sociálního zabezpečení. Jeho život skončil nečekaně. Jako připomínka, jak tenká je hranice mezi sportovní vášní a lidskou tragédií.