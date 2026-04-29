29. 4. Robert
Box otevírá dveře Rusům a Bělorusům. Návrat ale má podmínky

Ruští a běloruští boxeři se můžou pod neutrální vlajkou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Rozhodla o tom organizace World Boxing.

Ilustrační foto
Ruští a běloruští reprezentanti byli z boxerských soutěží vyloučeni před čtyřmi lety po začátku invaze na Ukrajinu. Mezinárodní olympijský výbor však postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada sportů přistoupila.

Nyní se k nim přidal i box. Rusové a Bělorusové ale podle World Boxing musí pro návrat nejprve projít vetovacím procesem. V něm musejí mimo jiné prokázat, že nejsou napojeni na armádu a že nepodporovali válku na Ukrajině.

World Boxing vznikla v dubnu 2023 jako náhrada za asociaci IBA, která byla kvůli řadě kontroverzí vyloučena z olympijského hnutí. Mezi členy World Boxing patří většina národních svazů včetně českého a od loňska i ruského a běloruského.

Andrej Babiš, premiér, Kasym-Žomart Tokajev, prezident, politik

Babiš má enormní zájem o ropu z Kazachstánu. Zmínil se i o uranu

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl dnes v Astaně premiér Andrej Babiš po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal s Tokajevem i o dodávkách této komodity.

A satellite image shows smoke billowing, following drone attacks on a Russian oil facility in the Black Sea port of Tuapse

ŽIVĚ Uhasili jsme požár v rozbitém přístavu, ohlásili Rusové. Útoku si všiml i Putin

Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají hasiči pod kontrolou. Zařízení zachvátily plameny v noci na úterý po útoku ukrajinských dronů. Prezident Vladimir Putin v úterý vyslal na místo ministra pro mimořádné situace Alexandra Kurenkova, který na zásah dohlíží. "Požár rafinerie v Tuapse byl lokalizován," oznámila místní operační skupina.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), 13. 12. 2024.

„Je to úplný nesmysl.“ Poslanci zuřili kvůli Babišově vojenskému „superšpitálu“

Nápad Andreje Babiše, aby v poli za Prahou vznikla nová podzemní vojenská „supernemocnice“ za miliardy, které se pak zahrnou do českých obranných výdajů, narazil. Na začátku jednání sněmovního branného výboru se do premiéra pustili někteří opoziční poslanci. Tvrdí, že jde o velkou nekoncepčnost. Koaliční zákonodárci ovšem další projednávání špitálu zatrhli.

