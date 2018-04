Připoutejte se prosím, box o všechny pásy se blíží. První šlágr uvidí Wembley

před 54 minutami

Jeden boxer vládne všem. Po vítězství Anthonyho Joshuy nad Josephem Parkerem se už chystá souboj o všechny pásy uznávaných boxerských kategorií. Brita Joshuu by v něm vyzval Amaričan Deontay Wilder.

Praha - V komplikované organizaci světa profesionálního boxu existuje pět uznávaných organizací, a tedy i pět pásů pro šampiony každé z nich. Získat je všechny a stát se ultimátním boxerským šampionem v královské těžké váze se dosud ještě nikomu nepodařilo. Čtyři pásy naposled shromáždil Lennox Lewis v roce 2000.

K výjimečnému počinu má nyní blízko další Brit Anthony Joshua. Byť o víkendu nad svým soupeřem Josephem Parkerem z Nového Zélandu nezvítězil knockoutem, jak bylo do té doby u něj zvykem, ale "jen" na body. Ke třem pásům organizací WBA, IBF a IBO ale každopádně uzmul čtvrtý titul organizace WBO. Poslední do sbírky, titul WBC, drží v ringu stejně jako Joshua dosud neporažený Američan Deontay Wilder. I on má šanci stát se sjednotitelem všech pásů.

Hned po Velikonocích se proto začalo živě vyjednávat a připravovat podmínky pro debatu o duelu, který všechny pásy soustředí do rukou jediného šampiona. "Přiveďte Wildera do ringu. A já ho porazím," byla jedna z prvních Joshuových slov po konci sobotního utkání s Parkerem.

Wilder hned záhy výzvu neoficiálně přijal. Promotér Shelly Finkel, který údajně mluví i za Wildera, pak v úterý pro britská média uvedl, že zápas by se měl uskutečnit ještě tento rok, ideálně jako dvojzápas s jedním utkáním ve Spojeném království na londýnském stadionu Wembley a druhým ve Spojených státech v Las Vegas. Pokud možno s prvním duelem už v létě.

Příjmy by se mohly dělit v poměru 60:40 ve prospěch Brita. Ten je větší boxerskou celebritou. Jeho poslední tři zápasy sledovalo na stadionech celkem 242 tisíc lidí, na poslední tři duely Wildera pak přišlo celkem "jen" 42 tisíc lidí. Americký trh je na druhou stranu silnější, co se možné reklamy se soubojem spojené týče.

Eddie Hearn, který se stará o Joshuovy kontrakty, ale lehce mírní nadšení s tím, že je možné, že do plánů promluví povinné obhajoby v případě, že o pásy jednotlivých organizací bude chtít usilovat jiný vyzyvatel. Každopádně jak Hearn, tak Finkel už dříve potvrdili, že o případném "superzápasu" o všechno předběžně jednali koncem loňského roku. S Joshuovým vítězstvím nad Parkerem se tak trochu počítalo a další domluvy ohledně souboje Joshua vs. Wilder by tedy nemusely trvat dlouho.

Podle posledního vydání žebříčku výdělku sportovců magazínu Forbes za rok 2017 (léto 2016 - léto 2017) si osmadvacetiletý olympijský šampion z olympijských her z Londýna Joshua vydělal 22 milionů dolarů. Wilder, který v profiringu ještě neprohrál, téměř v polovině všech svých soubojů ukončil soupeře hned v prvním kole, v žebříčku nefiguruje. Odhadem si přišel na jednotky milionů dolarů.

Ve hře by nyní byly řádově větší zisky. Prodeje televizních práv a vstupenek by vynesly spíše než desítky tak stovky milionů dolarů. Mohlo by jít o duely podobně atraktivní jako například poslední mače Floyda Mayweathera.

Organizace boxu

WBA (World Boxing Association) - ve své moderní podobě byla založena v roce 1962 v USA, když se odtrhla od americké National Boxing Association. Nyní sídlí v Panamě.

WBC (World Boxing Council) - založena v roce 1963 v Mexiku, sdružovala původně 11 zemí, které se chtěly boxu věnovat nezávisle na WBA.

IBF (International Boxing Federation) - založena v roce 1983 Bobem Lee, jenž neuspěl v kandidatuře na prezidenta WBA. Sídlí v americkém New Jersey a její členové byli znovu ti, kteří měli námitky proti organizaci WBA.

WBO (World Boxing Organisation) - založena 1988 dalším odtržením od WBA, dnes sídlí v Portoriku.

IBO (International Boxing Organisation) - založena 1988 na Floridě v USA, pořádá šampionáty, uděluje tituly. Mezinárodní boxerská síň slávy ji ovšem neuznává tolik jako čtyři ostatní organizace.