Ducár v souboji českých hvězd krvácel, pás šampiona si ale udržel

Souboj dvou nejlépe postavených českých profesionálních boxerů ve světovém žebříčku Vasila Ducára a Viktora Trushe o pás interkontinentálního šampiona organizace WBC v křížové váhové kategorii byl předčasně ukončen ve 4. kole kvůli Ducárově krvavému zranění.

Třiatřicetiletý boxer je tak i nadále držitelem mistrovského pásu. V druhém titulovém zápase na pátečním galavečeru v pražské hale Královka porazil Lukáš Fajk na body Václava Pejsara a získal pás domácího šampiona ve váhové kategorii bridgerweight.

Ducár nemá v domácím v prostředí ve své kategorii už řadu let konkurenci, tentokráte měl ale s Trushem velkou práci. Ve čtvrtém kole rozhodčí ukončil tvrdý boj, ve kterém byl Ducár i jednou počítaný, pro zranění. Ducár silně krvácel z tržné rány u pravého oka. Oficiálně duel skončil nerozhodně.

"Jsem naštvaný a zklamaný. Nejsem vůbec spokojený. První kolo jsem si říkal, že pohoda, mám všechno pod kontrolou. Ve druhém kole ale přišlo to, čeho jsem se bál. Věděli jsme, že soupeř chodí dopředu s hlavou. Už v prvním kole mě trefil jednou, možná dvakrát. Ve druhém kole zase střet hlavami a otevřel mi oko, hodně to začalo téct a neviděl jsem," citoval Ducára web kaocko.cz.

Následně byli oba borci jednou počítaní, aby zápas předčasně skončil. "Pak tam přišlo počítání, ani nevím, jak se to stalo. Potom jsem se do toho dostával, cítil jsem, že jsem lepší, dal jsem ho do počítání, ale asi to oko bylo takový, aby to rozhodčí ukončil, takže remíza. Budeme se muset potkat ještě jednou," naznačil Ducár, že očekává opakování souboje.

Skvělý box nabídl i zápas obhájce titulu Pejsara s Fajkem, zkušeného borce s boxerem nastupující generace. Po deseti kolech se z výhry radoval aktivnější a mladší Fajk.

"Prohru přijímám jako chlap, jsem zkušený boxer, nebudu tady brečet. Gratuluju Lukášovi. Ve třetím kole jsem ho posadil na prd.., myslím, že tam třikrát během zápasu hulil, nohy měl takový vratký, když jsem ho trefil předním hákem. Chytil jsem možná dva čistý údery, jinak to se mnou neotřáslo. Je to mladý kluk, nová generace, která nastupuje, přeju mu vše nejlepší v kariéře," uznal Pejsar porážku.