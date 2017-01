Bolt přišel kvůli Carterově dopingu o olympijské zlato ze štafety

před 30 minutami

O diskvalifikaci vítězných Jamajčanů dnes informoval Mezinárodní olympijský výbor.

Lausanne - Jamajská štafeta v běhu na 4x100 metrů musí kvůli dopingu Nesty Cartera vrátit zlato z olympijských her 2008 v Pekingu. Carterův slavný krajan Usain Bolt tak přišel o jeden ze svých devíti olympijských triumfů. O diskvalifikaci vítězných Jamajčanů dnes informoval Mezinárodní olympijský výbor.

Cartera loni v červnu usvědčilo z užití zakázané látky zpětné testování uložených vzorků z pekingských her. Ten jeho byl pozitivní na stimulant metylhexanamin. Dalšími členy vítězného jamajského týmu, který ve finále časem 37,10 sekundy překonal světový rekord, byli Michael Frater a Asafa Powell.

"Je to kruté, protože člověk roky tvrdě dře, aby nastřádal zlaté medaile a stal se šampionem. Ale v životě se stávají různé věci, a pokud se to všechno potvrdí a budu muset vrátit zlatou medaili, nebude to pro mě problém," řekl Bolt, když se loni o Carterově dopingovém podezření dozvěděl.

Po změně výsledků, k němuž MOV vyzval mezinárodní atletickou federaci IAAF, by se na první místo měla posunout čtveřice z Trinidadu a Tobaga. Druhé by skončilo Japonsko a bronz nově získá štafeta Brazílie.

MOV dnes z pekingské olympiády diskvalifikoval i ruskou dálkařku a trojskokanku Taťjanu Lebeděvovou, která tehdy v obou disciplínách vybojovala stříbrnou medaili. V jejím odevzdaném vzorku byl zjištěn zakázaný turinabol.

V trojskoku se přitom pořadí na medailových pozicích z podobných důvodů už jednou změnilo. Po loňské diskvalifikaci původní držitelky bronzu Řekyně Chrysopiyí Devetzíové se na třetí místo posunula Olga Rypakovová z Kazachstánu. Prověření vzorku Devetzíové z mistrovství světa v Ósace totiž odhalilo užití steroidů a IAAF Řekyni zpětně vyřadila od srpna 2007 na dva roky ze všech soutěží.

autor: ČTK | před 30 minutami

Související články