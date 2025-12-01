Bojoval o život, přišel o půlku lebky. Toho dne jsem využil žolíka, říká Francouz

Trvalé následky po akutní operaci hlavy nemá a od lékařů dostal svolení opět lyžovat, což však zatím neudělal. Prý je rozumný.
"Nic mi nebrání být zase tím, kým jsem byl. To je neuvěřitelné štěstí," řekl jednatřicetiletý Francouz.
V Bormiu při tréninku na sjezd 27. prosince ztratil na terénní vlně kontrolu nad lyžemi a spadl zhruba z třímetrové výšky na tvrdou sjezdovku.
Při operaci mu lékaři odstranili nitrolebeční hematom. Přišel o půlku lebky. Ne však o elán.
"Mám chuť ještě jednou zkusit vrátit se jako lyžař na špičkovou úroveň. Ale zároveň nechci dělat věci jen napůl," řekl vítěz pěti závodů Světového poháru včetně sjezdů právě v Bormiu z roku 2023 a dvou loňských v Kitzbühelu.
"Takže když zjistím, že to na vrcholový sport už nebude, tak přestanu," doplnil Francouz.
Rodina byla nejdřív v šoku, když jí své rozhodnutí oznámil. "Protože zažili ten okamžik, kdy si mysleli, že mě ztratí. Teď, když vidí, že jsem v klidu, tak jsou taky," prohlásil.
Po měsících rehabilitace a návratu k normálnímu životu se cítí dobře. Ujistil, že nikam nespěchá.
"Znovu jsem získal všechny své schopnosti, jen kolena mě trochu omezují. Jinak ale nemám trvalé následky. Člověk v životě nemá tolik žolíků a já toho dne jednoho měl a využil ho dokonale," uvědomoval si.
Poděkoval hlavně neurochirurgovi, který v Bormiu byl náhodou kvůli přípravám na únorové olympijské hry.
"Kdyby to byl obyčejný Světový pohár, už bych tady nebyl," dodal francouzský sjezdař.