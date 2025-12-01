Ostatní sporty

Bojoval o život, přišel o půlku lebky. Toho dne jsem využil žolíka, říká Francouz

před 2 hodinami
Ačkoli loni v prosinci po pádu na sjezdovce v Bormiu bojoval o život, na lyže Cyprien Sarrazin nezanevřel. V rozhovoru pro Eurosport řekl, že by se rád k závodům mezi elitou vrátil.
Pád Cypriena Sarrazina ve sjezdu SP v Kitzbühelu 2023
Pád Cypriena Sarrazina ve sjezdu SP v Kitzbühelu 2023 | Foto: Reuters

Trvalé následky po akutní operaci hlavy nemá a od lékařů dostal svolení opět lyžovat, což však zatím neudělal. Prý je rozumný.

"Nic mi nebrání být zase tím, kým jsem byl. To je neuvěřitelné štěstí," řekl jednatřicetiletý Francouz.

V Bormiu při tréninku na sjezd 27. prosince ztratil na terénní vlně kontrolu nad lyžemi a spadl zhruba z třímetrové výšky na tvrdou sjezdovku.

Při operaci mu lékaři odstranili nitrolebeční hematom. Přišel o půlku lebky. Ne však o elán.

"Mám chuť ještě jednou zkusit vrátit se jako lyžař na špičkovou úroveň. Ale zároveň nechci dělat věci jen napůl," řekl vítěz pěti závodů Světového poháru včetně sjezdů právě v Bormiu z roku 2023 a dvou loňských v Kitzbühelu.

"Takže když zjistím, že to na vrcholový sport už nebude, tak přestanu," doplnil Francouz.

Rodina byla nejdřív v šoku, když jí své rozhodnutí oznámil. "Protože zažili ten okamžik, kdy si mysleli, že mě ztratí. Teď, když vidí, že jsem v klidu, tak jsou taky," prohlásil.

Po měsících rehabilitace a návratu k normálnímu životu se cítí dobře. Ujistil, že nikam nespěchá.

"Znovu jsem získal všechny své schopnosti, jen kolena mě trochu omezují. Jinak ale nemám trvalé následky. Člověk v životě nemá tolik žolíků a já toho dne jednoho měl a využil ho dokonale," uvědomoval si.

Poděkoval hlavně neurochirurgovi, který v Bormiu byl náhodou kvůli přípravám na únorové olympijské hry.

"Kdyby to byl obyčejný Světový pohár, už bych tady nebyl," dodal francouzský sjezdař.

 
Bojoval o život, přišel o půlku lebky. Toho dne jsem využil žolíka, říká Francouz

Cyprien Sarrazin by se rád k závodům mezi lyžařskou elitou vrátil.
