Boj ve florbalové reprezentaci. Část hráčů nechce hrát pod novým realizačním týmem

Finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen povede tým na přelomu ledna a února v kvalifikaci mistrovství světa v lotyšské Liepaje s krajany Akselim Ahtiainenem a Karem Kuussaarim.

Při volbě nových asistentů měl volnou ruku poté, co v prosinci skončili Pavel Brus a Milan Fridrich. Český tým na akci nastoupí s obměněnou sestavou, protože někteří reprezentanti odmítli pod Kettunenem hrát.

"Řešili jsme, jak pokračovat vzhledem k nesouladu v realizačním týmu. Bylo více variant," řekl webu Českého florbalu předseda komise reprezentace a mezinárodního rozvoje Václav Culka.

Kettunen si za asistenty vybral dva krajany. Ahtiainen už s ním byl u českého týmu i na mistrovství světa v Praze v roce 2018. Kuussaari jako hlavní kouč vedl v letech 2011 a 2013 na světových šampionátech finskou reprezentaci žen.

"Někteří hráči za daných okolností při současném stavu realizačního týmu a vzhledem k soupeřům nominaci na kvalifikaci odmítli. Situaci stále nelze označit za definitivně vyřešenou, zabývat se jí bude výkonný výbor 25. ledna," dodal Culka.

Ale například podle obránce Lukáše Veltšmída ze švýcarského Malans, který nominaci odmítl, nestojí za absencí řady opor slabá kvalita soupeřů. "Přečetl jsem si, že důvodem odmítnutí nominace jsou jména soupeřů v kvalifikaci nebo že někteří z nás by neradi trávili poměrně delší čas v Lotyšsku. To je nehorázná lež. Nechápu, jak to někdo může takhle napsat," řekl Veltšmíd serveru florbal.cz.

V kádru chybí také kapitán Matěj Jendrišák z Linköpingu či další stabilní členové týmu Patrik Suchánek, Milan Tomašík, Jiří Curney, Daniel Šebek nebo Matin Tokoš z Mladé Boleslavi. Oproti minulým akcím či MS v Praze nejsou v nominaci ani Ondřej Němeček z Linköpingu, Milan Garčar ze Sparty, Adam Delong nebo Josef Rýpar z Vítkovic. Marek Beneš z Pixba Wallenstam se potýkal se zraněním kolena a nemoc vyřadila Filipa Langera z Tatranu Střešovice.

"Vím, že podobně se k tomu postavil i Matěj Jendrišák nebo kluci z Mladé Boleslavi a Vítkovic, ale za ně blíže mluvit nemohu. I když já to mám trochu jednodušší v tom, že nemám podepsanou reprezentační smlouvu," podotkl Veltšmíd, který se od domácího MS z reprezentace omlouval.

"Mrzí mě to, ale nesouhlasím s celou prací, kterou trenér dělá. Za dva roky jsme nebyli schopni poskládat lajny, hráli jsme bez systému, improvizace na každém postu a kroku. Můžu porovnat práci (bývalého trenéra) Radima Cepka a Peteho Kettunena. Co se týče systému, tak to jsou nebe a dudy," uvedl Veltšmíd.

"Za Cepka každý přesně věděl, co má dělat, jak založíme protiútok a další věci. Za Peteho nám bylo oznámeno: 'Hrajte po buzarech nebo loby'. Možná jsem první a jediný, kdo to říká, možná si zavírám dveře do reprezentace do budoucna, ale už to dál nejde. Třeba dostanou odvahu i další," dodal Veltšmíd.

Český tým čekají v kvalifikaci souboje s outsidery. V základní skupině E bude hrát 29. až 31. ledna s Lichtenštejnskem, Španělskem a Nizozemskem. Na závěr se utká o konečné umístění se soupeřem ze skupiny F, kterou tvoří domácí Lotyšsko, Německo, Rakousko a Francie. Na šampionát, který se uskuteční v prosinci v Helsinkách, postoupí oba finalisté a vítěz duelu o 3. místo.

Nováčky v nominaci jsou tři juniorští mistři světa útočníci Jakub Boček z Black Angels a Filip Forman s Patrikem Šebkem z Bohemians a také brankář Martin Beneš s útočníkem Jakubem Kolstrunkem ze Sparty a Jakub Renčín z Black Angels.

Nominace českých florbalistů na kvalifikaci MS v Liepaje (29. ledna - 2. února):

Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Martin Beneš (Sparta Praha).

Obránci: Martin Pražan, Tomáš Sýkora (oba Chodov), Jiří Bauer (FBC Ostrava), Milan Tichý (Mladá Boleslav), Daniel Šešulka (Chur/Švýc.), Ondřej Vítovec (EräViikingit/Fin.).

Útočníci: Jakub Boček, Jakub Renčín (oba Black Angels), Filip Forman, Patrik Šebek (oba FbŠ Bohemians), Mikuláš Krbec, Tom Ondrušek (oba Chodov), Jiří Besta (Vítkovice), Jakub Kolstrunk (Sparta Praha), Patrik Dóža (Rychenberg/Švýc.), Martin Kisugite (Höllviken/Švéd.), David Šimek (Thun/Švýc.), Matyáš Šindler (FBC Ostrava).